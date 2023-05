Vente OM : L’Arabie Saoudite a une envie folle !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille racheté par les milliards de l'Arabie Saoudite. Ce fantasme longtemps annoncé en grandes pompes a du sens, maintenant que le Royaume compte s'appuyer sur le sport pour développer son image.

Zéro Ligue des Champions au palmarès. Plus d’une décennie après avoir mis le paquet pour racheter et développer le Paris Saint-Germain, le retour sur investissement sportif n’est pas réussi pour le Qatar. Mais si cela met en rage les supporters de voir que les résultats ne sont pas en adéquation avec les dépenses et les moyens investis, cela ne dérange clairement pas l’Emirat. Bien sûr, des victoires de prestige seraient bonnes pour l’image, mais le pari est déjà gagné. Avoir réussi à attirer des stars mondiales comme David Beckham, Sergio Ramos, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Neymar ou Kylian Mbappé a fait changer de dimension le club de la capitale française, mais aussi l’image du Qatar en Europe et dans le monde.

« L’Arabie Saoudite a bien vu ce que le Qatar a réalisé avec le PSG »

Ce « soft power » qui permet d’acheter une renommée, une diplomatie et d’avoir un certain poids en Occident, n’a pas de prix pour l’Emir du Qatar. Et il donne des idées à ses voisins, qui ont eux aussi investi dans des clubs européens pour se montrer à leur avantage. Si la Premier League est le terrain de jeu favori des pays du Golfe, la France est un marché qui peut intéresser l’Arabie Saoudite. Le Royaume a de grandes ambitions pour les années à venir, et entend bien développer son influence sur le sport, qui était jusqu’à récemment encore assez peu importante.

Huit recrues et des salaires XXL, un mercato historique à l’OM ? https://t.co/ODDzbeL0rW — Foot01.com (@Foot01_com) May 5, 2023

Mais pour Georges Malbrunot, journaliste au Figaro spécialiste notamment du Moyen-Orient, l’heure est venue de voir l’Arabie Saoudite débarquer en masse. Et si la rumeur évoquant un rachat de l’OM n’avait pas forcément de sens il y a quelques années de cela, elle est désormais beaucoup plus nettement envisageable. « L’Arabie Saoudite a bien vu ce que le Qatar a réalisé avec le PSG et a très bien utilisé ce levier sportif. Il y a désormais une concurrence à ce niveau. Ils ont beaucoup d’argent. L'Arabie Saoudite a envie d'acheter un gros club européen. Ils ont déjà acheté Newcastle. Parfois, on dit qu'ils lorgnent l'OM. Il y a eu beaucoup de bruit qui étaient probablement infondés, mais je pense que les Saoudiens ont envie d'avoir un autre grand club européen, pourquoi pas français. Cela fait partie de leur stratégie de projection, de puissance et d’image dans l’optique d’avoir la Coupe du monde en 2030, les Jeux Olympiques en 2036. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent et que c’est un moyen d’acheter de l’influence. Ils voient que leur voisin quatarien a réussi à travers le sport, et ils se lancent aussi dans l’opération vis à vis du sport », a souligné Georges Malbrunot sur les ondes de RMC.

Un discours qui ne laisse pas de place au doute sur les intentions des Saoudiens pour le rachat d’un autre grand club européen. Comme le Qatar, qui cherche à obtenir les parts de Manchester United en ce moment, le Royaume compte bien se développer dans un autre pays européen. L’OM a en tout cas le profil parfait, car si Frank McCourt gère bien le club phocéen et n’a jamais réellement ouvert la porte à une vente, l’Américain reste un businessman avant tout et une offre colossale venue du Golfe ne le ferait pas réfléchir bien longtemps.