Vente OM : Ils crient au complot anti-McCourt !

Par Corentin Facy

Dans son édition du jour, L’Equipe dévoile un intérêt de l’homme d’affaires tunisien Hicham Bouajila pour l’OM de Frank McCourt.

Les rumeurs d’une vente de l’Olympique de Marseille repartent de plus belle ces derniers jours. Après la révélation d’offres saoudiennes de la part de RMC en début de semaine, c’est L’Equipe qui remet une pièce dans la machine. A en croire le quotidien national, l’homme d’affaires tunisien Hicham Bouajila est intéressé par le rachat de l’OM. Il aurait d’ores et déjà réussi à échanger avec les avocats du club afin d’évoquer un projet avec un partenaire issu des Emirats Arabes Unis. L’affaire ne serait pas allé plus loin pour l’instant, Frank McCourt faisant savoir à ses interlocuteurs qu’il est « là pour longtemps » et que la tâche de vendre l’OM reviendra à son fils. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs d’un intérêt de Bouajila pour Marseille a en tout cas fait réagir les supporters. Et la plupart d’entre eux commencent à se lasser des rumeurs incessantes de déstabilisation du club.

La vente de l'OM continue d'affoler les réseaux sociaux

« On a une LDC à préparer et ce matin on nous parle d'un Tunisien qui rêve de racheter l'OM ? Demain ce sera un Pakistanais qui rêve aussi de racheter l'OM a McCourt », « Le fait que cela sorte dans les médias me laisse à penser que ce n’est pas très sérieux », « Un bon deal est un deal discret, ça veut tout dire sur la véracité de ses infos », « C’est bon la déstabilisation le forcing de foutre la merde entre le club et les supporters McCourt n’est pas vendeur et ça s’arrête là c’est une honte tout ce qu’il se passe » ou encore « Si c'est ça les offres de rachat, vaut mieux garder l'actionnaire actuel! Pour ceux qui rêvent de vente du club, vous n'avez pas peur que l'OM devienne un produit spéculatif ? Un club qu'on rachète et qu'on tente de revendre plus cher lors de la réévaluation des droits TV ou de la réforme de la LDC » peut-on lire sur les réseaux sociaux et les forums de supporters de l’Olympique de Marseille, où l’on rêve d’un investisseur plus riche que Frank McCourt à la tête du club, tout en gardant la tête froide face aux vagues de rumeurs au sujet d’un potentiel rachat de l’OM.