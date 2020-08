Vente OM : Fin de l'ultimatum, où sont passés Ajroudi et Boudjellal ?

Dans : OM.

Mohamed Ajroudi avait donné dix jours à Frank McCourt pour répondre à son offre de rachat de l'Olympique de Marseille. Ce délai est passé.

Après une entrée en matière plutôt spectaculaire, et des interventions incessantes dans les médias, Mohamed Ajroudi avait annoncé il y a deux semaines qu’il donnait dix jours (ouvrés) à Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud pour répondre à une ultime offre d’acquisition de l’OM. Mais le milliardaire américain, qui avait officiellement déjà riposté à l’homme d’affaires franco-tunisien en lui disant d’arrêter de déstabiliser Marseille, n’a pas pris la peine de s’exprimer sur cet ultimatum, lequel s’achevait mercredi soir. Et cette fois, aucun communiqué vengeur du juriste suisse en charge de représenter Mohamed Ajroudi, pas plus qu’un tweet moqueur de Mourad Boudjellal pour faire savoir que le deal était mort. Car si l’on s’en tient aux déclarations faites il y a deux semaines, l’offre est donc terminée et l’OM ne sera pas vendu au duo.

Reste que du côté des supporters marseillais, certains se demandent comment une telle histoire est allée aussi loin, mais également aussi comment Mourad Boudjellal, qui est quelqu’un de sérieux, s’est retrouvé dans ce dossier. L'homme d'affaires francon-tunisien semblait avoir promis à l'ancien patron du RC Toulon la place de Jacques-Henri Eyraud, ce qui a forcément été très populaire, d'autant plus que Mourad Boudjellad a le niveau pour prendre cette fonction. Mais l'opération a rapidement tourné au vinaigre quand Ajroudi a lancé les noms de Zidane, de Cristiano Ronaldo, et a multiplié les déclarations. Désormais silencieux, les deux hommes devront rapidement essayer de donner un peu de sens à ce fiasco, tandis que certains supporters rêvent toujours de voir Frank McCourt vendre l'OM à un Saoudien.