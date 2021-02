Vente OM : Entre Vézirian et McCourt, Roustan sait qui dit la vérité

Dans : OM.

Suite à la révélation du journaliste Thibaud Vézirian sur une vente imminente de l’Olympique de Marseille au Saoudien Al-Walid Ben Talal, le propriétaire du club phocéen Frank McCourt a catégoriquement démenti. Alors qui croire ?

L’actualité de l’Olympique de Marseille ne manque pas d’animation ces derniers jours. Après les incidents impliquant des supporters à la Commanderie, la fin du mercato hivernal et la mise à pied de l’entraîneur André Villas-Boas, Thibaud Vézirian a lâché une bombe sur le vice-champion de France. Selon le journaliste, Frank McCourt est sur le point de vendre le club phocéen à la Kingdom Holding Company détenue par le Saoudien Al-Walid Ben Talal. Une information rapidement confirmée par d’autres sources dont la chaîne Canal+. Et pourtant, le propriétaire de l’Olympique de Marseille s’est empressé de démentir cette vente dans un communiqué officiel qui répète que le club n’est pas à vendre.

Pas de quoi décourager notre confrère à l’origine de ce scoop, sûr de lui. Autant dire que les supporters olympiens ne savent plus qui croire sur ce dossier. Un internaute s’est donc adressé à Didier Roustan pour démêler le vrai du faux. Et selon le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, collègue de Thibaud Vézirian, le menteur est Américain ! « J’ai entendu plus qu’un bruit/rumeur pour tout te dire. Et par rapport à la qualité, en général, de certains informateurs, je pense que le club sera vendu oui, a répondu Didier Roustan sur Twitter. Aussi rapidement que cela se dit parfois ici ou là ? Ça en revanche, je ne sais pas. Mais peut-être, juste pas de certitude niveau timing. » L'Olympique de Marseille sous pavillon saoudien, plus qu'une question de temps ?