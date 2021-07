Vente OM, Coutinho, Marseille en a marre

Dans : OM.

Homme d’affaire expérimenté, Frank McCourt ne cache pas son implication au coeur de l’Olympique de Marseille ces derniers mois.

Depuis qu’il a pris les commandes de l'OM, le businessman de Boston n’a eu de cesse d’investir financièrement pour éponger les dettes du club, et ce fut encore le cas cette année au moment de contrôler les finances de la saison. Résultat, même le fameux hashtag #VenteOM a du mal à se mettre en tendance sur les réseaux sociaux. Il faut dire que McCourt s’est agacé plusieurs fois de cette rumeur faisant état d’un rachat du club par de riches saoudiens sans qu’aucune information crédible ne vienne la corroborer. Et visiblement, cela continue de pester en haut lieu sur les rumeurs du mercato également. La Provence raconte ce dimanche que le bruit courant sur la possible venue de Coutinho en provenance du FC Barcelone a tendance à faire « rire jaune » à la Commanderie.

Outre le démenti sur cet intérêt totalement hors-sol sur le plan financier pour l’ancien meneur de jeu de Liverpool, l’OM aimerait bien savoir qui se cache derrière tous ces « insiders » du net qui évoquent un intérêt réciproque, un éventuel accord ou des négociations pour un prêt avec le Barça. Bon courage pour aller au fond des choses avec les rumeurs du mercato, mais l’OM s’interroge quand même sur ceux qui auraient « intérêt à propager » ce genre de rumeurs. A l’heure où Pablo Longoria fait feu de tout bois et cherche à multiplier les pistes pour se donner le choix au moment de conclure, les noms pleuvent sur les cibles du club phocéen. Coutinho n’en fait visiblement pas partie, au point même d’agacer en haut lieu. Le président de l’OM aimerait visiblement que les supporters ne s’excitent pas trop avec des noms qui font rêver. Car malgré son activité, Pablo Longoria cherche surtout à faire venir des joueurs à la relance (Saliba, Lopez, Ünder, Balerdi, Guendouzi) ou des trouvailles sud-américaines (Peres, Gerson), et non pas des stars évoluant dans les grands clubs européens.