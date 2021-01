Vente OM : Clash entre journalistes sur un scoop bidon ?

Dans : OM.

Dans une vidéo publiée sur YouTube la semaine dernière, le journaliste Thibaut Vézirian lâchait quelques révélations sur la vente de l’OM.

Sans sourciller, le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe expliquait qu’une grosse offre était arrivée sur le bureau de Frank McCourt. Une proposition susceptible de faire grandement hésiter l’homme d’affaires américain. « Frank McCourt a eu de grosses journées de rendez-vous au sujet de la vente de l’OM avec une offre que je trouve splendide, très forte et puissante, qu’il ne peut pas trop refuser » expliquait notamment le journaliste. Des informations qui, pour l’instant, n’ont trouvé aucune confirmation chez les gros médias hexagonaux. Cela étant, de telles révélations ont fait réagir les supporters de l’Olympique de Marseille. Et la passion est telle que cela peut rapidement tourner au clash sur Twitter, y compris entre deux journalistes.

Répondant à l’un de ses followers lui rapportant que Romain Canuti ne croyait pas du tout en ses informations, Thibaut Vézirian a sorti la sulfateuse. « Je ne pense pas (qu’il parlait de moi), sinon il me l'aurait dit à moi. Et comme je n'invente rien, je ne suis pas visé. Mais en effet, il a raison c'est con de ne jamais avoir d'infos. Ça ne doit pas être facile à vivre pour un journaliste ». Une pique à l’encontre du journaliste du Phocéen, qui n’a pas mis longtemps à répliquer en lui faisant clairement savoir qu’il ne croyait pas une seconde en ses informations au sujet de la vente de l’Olympique de Marseille par Frank McCourt à court terme. « C’est con ton toutou te rapporte mal l’info, ça évoquait le fait d’annoncer des lundi soir que Payet serait en pointe... du concret qui se vérifie en 48h. One day maybe... ne me force pas à me refaire tes lives d’il y a 6 mois où c’est saucisses sur saucisses ». Un début de clash qui ne s’est finalement pas poursuivi, les deux hommes ayant préféré en rester là plutôt que de s’afficher davantage en public…