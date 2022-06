Vente OM : C'est maintenant ou jamais pour McCourt !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Les tenants de la version d'une vente imminente de l'OM persistent et signent. Le club phocéen sera bientôt vendu par Frank McCourt. Ancien joueur marseillais, Jean-Charles de Bono suit le club comme consultant médias. Il ignore si la vente aura lieu mais il la souhaite.

Devenu propriétaire de l'OM en octobre 2016, Frank McCourt cédera t-il bientôt sa place à autrui et notamment à des investisseurs saoudiens ? Si aucune information en ce sens n'a officiellement filtré, les rumeurs d'une vente du club marseillais restent tenaces depuis plus d'un an. Le journaliste Thibaud Vézirian l'avait annoncé début 2021 et il a été rejoint ensuite par Romain Molina. Sur sa chaine Youtube, ce dernier indiquait même que c'était un secret de polichinelle et que Frank McCourt lui-même ne s'en cachait pas. L'Américain a fermement démenti ces déclarations, affirmant vouloir poursuivre son aventure avec l'OM.

Contexte idéal pour une vente de l'OM

Il faut dire que le travail fourni au sein du club phocéen commence à porter ses fruits. Deuxièmes de Ligue 1 en 2021-2022, les Marseillais vont retrouver la Ligue des champions sous la houlette de Pablo Longoria leur président et Jorge Sampaoli leur entraîneur. Si certains supporters de l'OM avaient affiché du mécontentement envers McCourt par le passé et rêvaient même d'une revente, ils sont devenus plus silencieux maintenant. Toutefois, certains fidèles du club estiment qu'une vente ne serait pas une mauvaise idée. C'est le cas de l'ancien joueur du club Jean-Charles de Bono.

💸🤔@charles_debono : "C'est le moment où jamais de bien vendre le club pour McCourt !" #OM #VenteOM pic.twitter.com/HgkfxUNSes — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 7, 2022

« C’est la bonne année, la mariée est belle. L’OM est en ligue des champions, l’OM récupère de l’argent. Pour McCourt, c’est le moment ou jamais de vendre le club. Donc pour les intéressés, eux aussi, ce serait peut-être l’opportunité de se rapprocher du club, s’ils veulent l’acquérir, de le prendre cette année pour en faire une superbe mariée. Pour les acheteurs, et pour le vendeur, au vu des résultats de cette saison, la ligue des champions qui arrive, les fonds qui rentrent, c’est le moment où jamais de bien le vendre le club », a expliqué l'ancien consultant OMtv pour le média Footballclubdemarseille.fr. A voir les intentions de Frank McCourt, lequel montre toujours un attachement à l'OM dans sa communication et commence surtout à obtenir un retour sur investissement.