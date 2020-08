Vente OM : Boudjellal « l'incompétent », le clan Ajroudi en furie

Dans : OM.

Réagissant aux propos de Mourad Boudjellal, les représentants de Mohamed Ajroudi ont cogné dur sur l'ancien patron du RC Toulon dans le dossier de la vente de l'OM.

Vendredi, Mourad Boudjellal est sorti de son mutisme en détruisant le projet de rachat de l’Olympique de Marseille, et encore plus ceux que Mohamed Ajroudi a mis en charge de gérer la communication autour de ce plan. Qualifiant l’ultimatum mis par l’homme d’affaires franco-tunisien à Frank McCourt de « connerie », l’ancien dirigeant du RC Toulon a tapé fort sur Wingate. Et forcément, du côté de la banque d’affaires on a répliqué sur le même ton aux propos de Mourad Boudjellal, histoire de ne pas en rester là suite aux accusations d’amateurisme dans cette opération de plus en plus nébuleuse.

« Je ne cherche pas à répondre à des attaques de gens aussi peu sérieux que Monsieur Boudjellal, mais j’ai malheureusement constaté que son incompétence en matière de process d’acquisition nous a fait perdre du temps en raison de sa recherche de reconnaissance médiatique pour servir ses propres intérêts. Heureusement que notre client a décidé d’écouter nos conseils et ceux de Marc Deschenaux en l’écartant des discussions confidentielles qui ne peuvent subir l’exubérance et la démesure », a prévenu, sur FootMercato, Stéphane Cohen, un des deux patrons de Wingate. Le feuilleton de la vente de l'Olympique de Marseille est en train de devenir pathétique, alors même que l'OM est à une semaine du début d'une saison excitante avec le retour en Ligue des champions. En mettant des barbelés dès le début du show Boudjellal-Ajroudi, Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud avaient visiblement bien compris que tout cela pouvait rapidement tourner au vinaigre.