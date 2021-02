Vente OM : Boudjellal détruit la rumeur saoudienne et Eyraud

Dans : OM.

Un temps intéressé par le rachat de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal s’est désormais installé dans le club de Hyères en National 2. Ce qui ne l'empêche pas d’avoir la dent dure contre Jacques-Henri Eyraud.

Une chose est sûre, Mourad Boudjellal et Jacques-Henri Eyraud ne passeront pas leurs vacances ensemble. Opposés de sur de nombreux points depuis quelques mois, et notamment depuis que l’ancien président de RCT a tenté de mener à bien l’intérêt de Mohamed Ayachi Ajroudi pour l’OM, les deux hommes sont en guerre. Et ce n’est pas la nouvelle déclaration de Boudjellal qui va arranger les choses. Car s’il a un peu calmé les rumeurs autour de la Vente OM, le nouveau boss du HFC n’a pas hésité à remettre un petit plaquage à JHE.

« Le dossier de la Vente OM est totalement opaque. Il y a des informations diverses qui sortent de sources très bien informées. À se demander, par moment, s’il n’y a pas un grand manipulateur derrière tout ça ? Dans le dossier présenté ces derniers temps, il y a des choses fausses. On dit que Jean-Claude Darmon a fait des présentations : c'est faux ! Je suis très surpris par l'alliance Emirats - Arabie Saoudite, car ils ne font pas de business ensemble généralement. Ce n’est pas impossible, mais c’est surprenant. Le fait que ça sorte, c’est surprenant. Normalement, Al-Walid ben Talal, c’est secret défense. L’OM a démenti tout ça, mais pas Al-Walid ben Talal. Après, il n’y a jamais de fumée sans feu. Il y a des contacts réels. Mais je ne pense pas que le club sera vendu tout de suite. Eyraud ? C’est un président tellement aimé à Marseille… Il envoie les papiers bleus pour un oui ou pour un non. Peut-être que la meilleure chose qui puisse arriver à Marseille pour que les choses s'apaisent, c'est que "ceux qui sont plus intelligents que nous" s'en aillent », a lancé, sur Winamax, Boudjellal, qui espère qu’Eyraud fera rapidement ses valises avec ou sans McCourt, pour le bonheur des supporters. Cela dépendra certainement de l'issue de la fameuse vente du club, qui ne parait en tout cas pas si avancée que cela.