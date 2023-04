Vente OM : Attention danger, il change sa stratégie !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Tandis que l'OM joue un match important dimanche à Lyon, le dossier de la vente possible de l'Olympique de Marseille suscite toujours un relatif intérêt. Mais pour Thibaud Vézirian, il est désormais temps que les choses se concrétisent enfin.

Si dans les prochains mois l’Olympique de Marseille est effectivement vendu à des intérêts saoudiens, alors Thibaud Vézirian pourra dire que pendant deux ans il aura été seul ou presque contre tous. Mais en attendant, il porte sur ses épaules le poids de ses affirmations et cela lui vaut des insultes sur les réseaux sociaux et visiblement des menaces d’un autre ordre qui l'incitent à présent à ne pas aller trop loin dans ses affirmations sur la cession du club de McCourt. Alors, lorsque sur sa chaîne Twitch, TV est interrogé sur ce dossier de la vente de l’OM, il affiche toujours une confiance totale, mais reconnaît qu’il est dorénavant plus prudent pour lui de ne pas trop en dire sur ce sujet très sensible, auquel il va consacrer prochainement un livre.

La vente de l'OM, attention danger

Les bons comptes font les bons amis 🥳😎 — T.V. (@ThibaudVezirian) April 21, 2023

« Si je peux dire où cela en est la vente OM ? Non je n’ai pas le droit d’en dire plus, et j’ai déjà tout dit. Mais tu peux être tranquille là-dessus, et attendre l’inéluctable. Motus et bouche cousue, j’ai eu assez d’emmerdes comme ça. À part dire d’être tranquille, car vu la situation, il ne peut pas en être autrement dans le futur. Si je le dis, c'est que j’ai des garanties. S’il y avait des problèmes, je l’aurais dit parce que je souhaite finir mon livre et passer à autre chose. Il faut qu’on avance. Là, ça devient grotesque, mais il y a des timings de communication, possible, pas possible. Je suis bien placé pour savoir comment ça se passe. Donc voilà la situation », a confié Thibaud Vézirian à des centaines de followers toujours avides de savoir s'il y a du nouveau concernant la cession possible du club de Frank McCourt à des Saoudiens ou à d'autres investisseurs mystérieux.