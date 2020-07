Vente OM : Ajroudi et Boudjellal prêts à revenir à l'assaut !

Dans : OM.

Candidat potentiel au rachat de l’Olympique de Marseille, Mohamed Ajroudi a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines.

Pas plus tard que jeudi dernier, l’homme d’affaires franco-tunisien faisait de nouveau parler de lui à travers les déclarations de Mourad Boudjellal, lequel avait littéralement découpé Jacques-Henri Eyraud en rondelles. Des propos qui ont passablement agacé Frank McCourt, et ont poussé ce dernier à officiellement faire savoir à la banque Wingate, par l’intermédiaire de ses avocats, qu’il ne souhaitait pas vendre l’Olympique de Marseille à Mohamed Ajroudi. Depuis, le clan de l’homme d’affaires tunisien et de l’ancien président du Rugby Club Toulonnais s’est retranché dans le silence. Cela ne veut pas dire qu’ils ont abandonné l’ambition de racheter l’OM, selon La Provence.

Et pour cause, le média indique dans son édition du jour que les deux hommes n’ont pas abdiqué, en dépit de la lettre menaçante qui leur a été transmise la semaine dernière par les avocats de Frank McCourt. « Le tandem Ajroudi-Boudjellal n’aurait pas encore dit son dernier mot… L’affaire n’est donc peut-être pas encore enterrée » explique le quotidien régional, sans en dire plus, mais qui semble donc avoir des éléments laissant penser que Mohamed Ajroudi a encore quelques cartes à abattre avant de se retirer définitivement de ce projet de rachat de l’Olympique de Marseille. De son côté, Frank McCourt semble plus déterminé que jamais à l’idée de s’inscrire dans la durée en Provence, comme le prouve le nouvel organigramme mis en place il y a quelques jours avec Hugues Ouvrard, nouveau directeur général du club ainsi que Pablo Longoria, tout fraîchement nommé directeur du football. Deux renforts au sein de l'organisation qui laissent penser que, sauf improbable retournement de situation, l’Olympique de Marseille ne devrait pas changer de propriétaire dans les mois à venir.