Vente de l'OM ou pas, McCourt est un génie

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Arrivé à Marseille en 2016 avec ambition et son OM Champions Project, Frank McCourt est loin d'avoir pleinement réussi. L'OM n'a pas obtenu de trophée, de quoi interroger sur la clairvoyance de l'Américain. Un scepticisme que ne partage plus André Villas-Boas.

Le verre à moitié plein ou à moitié vide. Les supporters et les observateurs ne savent pas toujours comment analyser les performances de l'OM depuis l'arrivée de Frank McCourt à la tête du club. Quand l'homme d'affaires américain a été présenté par l'ancien maire, Jean-Claude Gaudin, en 2016, les rêves les plus fous ont traversé l'esprit des Phocéens. L'OM avait enfin de l'argent et des ambitions pour venir peut-être titiller le PSG. Frank McCourt présentait l'OM Champions Project, un plan global pour faire du club marseillais une force majeure en France comme en Europe.

Villas-Boas pas convaincu par McCourt, ça c'était avant

Mais depuis, les supporters ont parfois déchanté notamment à cause d'un palmarès vierge en six ans. Les intentions du propriétaire américain ne furent pas toujours claires, concernant les moyens mis dans le club ainsi que le choix des hommes. André Villas-Boas, devenu entraîneur du club en 2019, était dubitatif à son arrivée par rapport à la méthode McCourt. Mais, de son aveu personnel, il a du réviser son jugement et admettre l'intelligence de son patron. Il a précisé sa pensée dans les colonnes du journal britannique The Telegraph.

« Écoutez, j’ai traité avec Frank McCourt. Au début, tu préfères être dans le déni total de tout ce qui se passe en interne, mais ensuite quand tu vois l’évolution naturelle des choses, tu revois ta position et tu te dis qu’un autre modèle que le tien pourrait fonctionner. […] Tout le monde recherche des revenus et vous devez être très créatif pour utiliser au maximum vos actifs. Les Américains ont 10 ans d’avance sur nous. Ils ont fait des franchises toute leur vie et ont des méthodes commerciales meilleures que celles des Européens », a t-il confié. Une analyse que les supporters de l'OM espèrent voir se concrétiser là où cela compte le plus, sur le terrain, avec pourquoi pas des trophées dans la vitrine du club à court terme.