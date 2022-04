Une victoire et Jorge Sampaoli sera dans l'histoire de l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jeudi soir, Jorge Sampaoli a réussi à qualifier l'OM pour sa septième demi-finale de coupe d'Europe. Deuxièmes de Ligue 1, les Marseillais vivent une grande saison avec l'Argentin, une impression confirmée par un chiffre éloquent.

Si le mistral souffle toujours sur Marseille, le temps est lui calme et même au beau fixe du côté de l'OM. Le club olympien vit une saison de rêve avec une deuxième place de Ligue 1, qui lui assure pour le moment la Ligue des champions, et un beau parcours européen jusqu'aux demi-finales de la Ligue Europa conférence. Marseille est en train de réaliser une superbe saison, parfaite sur quasiment tous les plans. Un succès que l'on peut mettre au crédit de Jorge Sampaoli. L'Argentin, critiqué et même attaqué par les supporters il y a quelques semaines, a réussi à retourner l'opinion sur la Canebière. Dans le jeu comme dans les résultats, Marseille est injouable actuellement.

Neuf succès d'affilée et Sampaoli marque l'histoire de l'OM

C'est bien simple, il n'y a pas meilleur que Marseille en ce moment en France. Après son succès en Grèce jeudi soir contre le PAOK, l'OM en est à huit victoires de rang toutes compétitions confondues : quatre en Ligue 1 (Brest, Nice, Saint-Etienne, Montpellier) et quatre en coupe d'Europe (deux sur Bâle, deux sur le PAOK). Une série impressionnante avant le déplacement au Parc des Princes dimanche face au PSG pour le célèbre classique du football français. Un match que l'OM rêve de remporter face à son vieil ennemi et qui peut lui permettre de battre un superbe record historique.

🥰 Feeling good? No. Feeling GR-𝗘𝗜𝗚𝗛𝗧



✅✅✅✅✅✅✅🆕✅



𝟴𝘁𝗵 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗲 𝘄𝗶𝗻 for the Olympiens!



⚪️🔵 | #UECL pic.twitter.com/vtugY9e8Uu — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) April 14, 2022

Il s'agirait alors du neuvième succès de suite pour le club marseillais, une première dans l'histoire du club. En effet, l'OM n'a jamais dépassé les huit victoires consécutives, une série réalisée pour la dernière fois avec Bielsa en 2014 et aussi deux fois avec Didier Deschamps (2010, 2011-2012). Cela placerait Jorge Sampaoli au sommet de la hiérarchie du club dans le domaine. Des techniciens comme Raymond Goethals, André Villas-Boas ou Rolland Courbis n'ont jamais approché cette marque. Dimanche, Sampaoli et l'OM ont une histoire à écrire en grand, quoi de mieux qu'un match face au rival parisien pour réaliser cet exploit.