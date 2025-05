Une vente surprise pour un flop, fausse joie à l'OM

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Simple doublure pour Roberto De Zerbi, Jonathan Rowe n'a pas réussi sa première saison à l'OM. Un retour à Norwich a été évoqué brièvement sur un malentendu.

Futur joueur de l’OM après la fin de son prêt et son option d’achat qui sera levée le mois prochain, Jonathan Rowe n’est malgré cela pas certain de rester à Marseille la saison prochaine. C’est le jeu du mercato. L’ailier anglais est arrivé de Norwich avec une réputation flatteuse de dribbleur et d’animateur du jeu offensif sur son côté gauche, mais il a eu beaucoup de mal à trouver le rythme à l’OM. Simple remplaçant pour Roberto De Zerbi, le natif de Londres ne fait pas forcément partie des plans pour la suite, sachant que l’entraineur italien le trouve un peu juste en cas de qualification en Ligue des Champions. Et pourtant, Pablo Longoria va débourser les 17 millions d’euros prévus dans le deal trouvé en août dernier.

Bon anniversaire, un signe pour le mercato ?

Pour une revente immédiate avec un retour à l’envoyeur ? C’est ce qui a parcouru la toile en Angleterre pendant quelques heures quand Norwich a publié un post sur ses réseaux pour souhaiter un bon anniversaire à Jonathan Rowe, qui fêtait ses 22 ans cette semaine. En effet, les Canaris n’ont pas pour habitude de faire cela avec les anciens joueurs du club, ce qui a étonné les supporters, pour qui un retour à Norwich de la part de leur ailier, qui a confié ses difficultés à s’adapter à l’OM, est largement possible cet été pour se relancer. Ce serait forcément une mauvaise opération pour l’OM, qui aurait du mal à récupérer le montant de son investissement, même si un prêt dans l’autre sens est toujours possible.

Mais des supporters de Norwich sont intervenus pour régler le problème, soulignant que si leur club avait souhaité un bon anniversaire, c’est parce que malgré son départ inéluctable au 30 juin, Jonathan Rowe était toujours officiellement un joueur sous contrat avec la formation de Championship jusqu’à cette date, et cela expliquait le petit message du club en sa faveur pour son « birthday ». Sauf s’il y avait un message caché en vue du mercato, l’OM va devoir trouver un autre club pour revendre à bon compte l’ailier anglais cet été, si jamais la porte devait se fermer pour lui.