Une star libérée, l'OM tient sa première recrue

Par Eric Bethsy

Directement qualifié pour la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille va accélérer son recrutement estival. Le club phocéen peut finaliser l’arrivée du défenseur central Aymeric Laporte, bientôt libéré par Al-Nassr en Arabie Saoudite.

Pour le président Pablo Longoria et son directeur sportif Medhi Benatia, la partie est enfin lancée. L’Olympique de Marseille a assuré sa qualification directe en Ligue des Champions avec les recettes qui vont avec. Un soulagement pour la direction olympienne qui peut avancer concrètement sur ses différentes pistes. Parmi les dossiers entamés, Aymeric Laporte pourrait bien devenir la première recrue estivale du club phocéen. Le pensionnaire du Vélodrome, qui n’avait pas pu accueillir le Franco-Espagnol cet hiver, a cette fois le champ libre pour obtenir sa signature.

Laporte bientôt libre

Il faudra simplement attendre quelques jours, le temps que le défenseur central de 30 ans se retrouve libre sur le marché des transferts. Le média saoudien Arriyadiyah révèle effectivement des discussions en cours entre Aymeric Laporte et Al-Nassr pour la rupture de son contrat qui expire en 2026. Rien d’étonnant dans la mesure où l’ancien joueur de Manchester City n’entre pas dans les plans du coach Stefano Pioli. L’Italien l’a mis à l’écart et l’oblige à s’entraîner seul. Dans ces conditions, l’international espagnol n’est absolument pas retenu.

C’est évidemment une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui aurait déjà trouvé un accord avec Aymeric Laporte, un deal qui était conditionné à une qualification pour la Ligue des Champions. C’est pourquoi les Marseillais, malgré la concurrence d’autres clubs prêts à accueillir le natif d’Agen, restent annoncés en pole pour sa signature. On parle d’un potentiel gros coup pour l’actuel deuxième de Ligue 1, bien parti pour attirer un défenseur central confirmé et expérimenté au plus haut niveau. Son leadership, sa solidité et son habilité à la relance devraient faire le bonheur de l’entraîneur Roberto De Zerbi.