Une pépite suédoise à l'OM, son prix est choquant

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’une doublure à Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Roony Bardghji. Une première offre a été transmise à Copenhague et le prix du joueur de 19 ans risque d’étonner.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont sur tous les fronts. Après avoir bouclé les signatures d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley, le club phocéen espère finaliser rapidement l’arrivée d’une doublure à Mason Greenwood au poste d’ailier droit. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont jeté leur dévolu sur Roony Bardghji, pépite suédoise de 19 ans du FC Copenhague. De retour d’une grave blessure au genou et en fin de contrat avec le club danois le 31 décembre prochain, le joueur est très accessible financièrement comme nous l’apprend Foot Mercato.

🚨EXCL: ⚪️🔵🇸🇪 #SuperLiga |



💰 L'OM a formulé une offre pour Roony Bardghji



❌️ Porto a formulé 2 offres. La dernière s'élève à 1M€ + 5% à la revente



⛔️ L'intérêt de Wolfsburg pour Bardghji n'est pas fondé



✅️ First call of the interest : @FabrizioRomano… pic.twitter.com/WMPn9JtEwR — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 13, 2025

Le média spécialisé explique que l’Olympique de Marseille a transmis une première offre à Copenhague pour le transfert de Roony Bardghji, dont on ignore pour l’instant le montant. Un indice important est toutefois révélé puisque l’on apprend que le FC Porto a transmis deux offres dont la dernière s’élève à seulement un million d’euros et 5% en cas de revente. La proposition a été refusée par Copenhague, mais le ton est donné dans ce dossier et l’OM pourrait donc récupérer un joueur à moindre coût, sans doute en-dessous de 5 millions d’euros.

Une pépite suédoise à seulement 1 million d'euros ?

Surnommé le « Messi suédois » dans son pays, Roony Bardghji sort d’une saison 2023-2024 aboutie avec 11 buts en 37 matchs. Son temps de jeu a été moins conséquent ces derniers mois en raison d’une blessure dont il est désormais remis, et l’OM veut en profiter pour flairer le bon coup en le récupérant à un prix très faible. Reste maintenant à savoir si la pépite suédoise, qui compte 9 sélections (2 buts) avec les Espoirs, sera enclin à rejoindre Marseille dès cet été. Dans ce dossier à trois bandes avec le FC Porto, la position de Copenhague sera aussi décisive. Les discussions sont en tout cas bien engagées et on saura sans doute rapidement si l’OM est parvenu ou pas à tirer son épingle du jeu.