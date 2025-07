Une opportunité pour l’OM, De Zerbi ne va pas aimer

A la recherche d’un ailier, l’Olympique de Marseille a dû s’apercevoir que son ancienne cible Leandro Trossard était disponible. L’international belge peut représenter une belle opportunité. Du moins si le Gunner et le coach Roberto De Zerbi parviennent à tourner la page après leur clash à Brighton.

Les intentions de l’Olympique de Marseille sont claires. Pour renforcer le poste d’ailier gauche, le club phocéen considère toujours le Brésilien Igor Paixão comme sa priorité. La direction olympienne continue de négocier son transfert avec le Feyenoord Rotterdam. Mais le dossier n’est pas simple compte tenu des exigences néerlandaises et de la concurrence de Leeds United. Le vice-champion de France a donc tout intérêt à étudier des alternatives.

Outre la piste menant au Lyonnais Malick Fofana, l’Olympique de Marseille peut aussi se souvenir de son ancienne cible Leandro Trossard (30 ans). Une opportunité se présente pour le milieu offensif d’Arsenal qui vient d’entrer dans la dernière année de son contrat. Aucune prolongation n’est prévue à l’heure actuelle. Au contraire, l’international belge se dirige clairement vers un départ cet été. Les Gunners ont commencé à renforcer leur secteur offensif où la concurrence ne laissera que peu de place à Leandro Trossard. L’ancien joueur de Brighton devrait bien prendre la porte après une saison honorable à 10 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

"I don't like his behaviour"

"If he wants to change team it's not my problem" 👀



Roberto De Zerbi does not hold back when discussing Leandro Trossard's #bhafc absence pic.twitter.com/ZhyPV9klom