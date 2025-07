Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Ce lundi 21 juillet, Valentin Rongier s'est officiellement engagé avec le Stade Rennais. La compagne du milieu de terrain en a profité pour laisser un long message fort en émotions à l'attention des supporters de l'Olympique de Marseille.

Marseille, tu l'aimes ou tu la quittes. Valentin Rongier et sa compagne ont apparemment fait les deux. En 2019, le milieu de terrain forçait son départ du FC Nantes après 18 années passées à la Jonelière pour s'engager à l'Olympique de Marseille. Un transfert que les Phocéens n'ont jamais regretté, eux qui ont pu compter sur un joueur particulièrement fiable et régulier. Jusqu'au bout de sa dernière saison, il a su être un élément de confiance pour Roberto De Zerbi, après l'avoir été pour ses 8 coachs précédents. Dernière saison, car il a fait ses bagages pour le Stade Rennais dans le cadre d'un transfert officialisé ce lundi 21 juillet. Dans la foulée, sa compagne a publié une longue déclaration d'amour à l'OM et, plus généralement, à la ville de Marseille.

« Marseille, à jamais dans nos cœurs »

Rennes : Valentin Rongier répond aux attaques des supporters https://t.co/fm83G3Qrnx — Foot01.com (@Foot01_com) July 21, 2025

« Marseille. Il est difficile de trouver les mots justes pour dire au revoir à une ville qui a autant compté pour nous. Pendant six années, Marseille a été bien plus qu'un simple lieu de vie. Elle a été notre maison, notre quotidien, notre repère et le lieu de naissance de notre fils. C'est ici aussi que Valentin a porté fièrement les couleurs de l'OM. L'Olympique de Marseille... Ce club, cette institution, cette passion partagée avec une ferveur qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les chants du Vélodrome, les frissons, les joies, les défaites aussi, mais toujours dans l'amour du maillot. L'OM a marqué nos vies autant que nos cœurs. Merci à vous les amis marseillais, pour certains devenus une seconde famille. Marseille ne nous quitte pas vraiment. Elle vit maintenant dans les yeux de notre enfant, dans les souvenirs de sa première année et dans nos histoires que nous raconterons encore longtemps. Marseille, à jamais dans nos cœurs », peut-on lire dans cette longue tirade de la compagne de Valentin Rongier. Une chose est sûre, Marseille ne laisse jamais indifférent.