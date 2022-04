Un Zidane à l'OM ! L'appel à Pablo Longoria

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ayant quitté libre le Real Madrid pour aller au Rayo Vallecano, Luca Zidane a fait son trou dans le club de la banlieue madrilène. Un début de carrière timide en Liga mais le fils de Zizou garde des ambitions dont celle de jouer à l'OM un jour.

Voici peut-être le plus grand regret du supporter marseillais. Zinedine Zidane, l'un des plus grands joueurs au monde, grand artisan du titre mondial de la France en 1998, n'a jamais joué à l'OM. Comment l'enfant du pays, né à Marseille, n'a pas pu porter les couleurs du club phocéen ne serait-ce qu'une fois dans son illustre carrière ? Cette destinée ne peut plus être changée. L'histoire est ce qu'elle est, mais voir le nom Zidane floqué sur le maillot de l'OM aurait une tonalité particulière. Un fantasme qui pourrait toutefois devenir réalité car Zidane le veut bien. Luca Zidane en tout cas.

Luca Zidane rêve de l'OM

Le fils de Zizou est actuellement gardien pour le Rayo Vallecano, actuel 14e de Liga. Il est arrivé dans le club de la banlieue de Madrid après plusieurs années de formation dans le grand club voisin, le Real. Il y a beaucoup appris mais il a peu joué. Avec le Rayo, Luca commence à se faire un nom en Espagne. Il a disputé 12 rencontres dont sept en Liga. Plutôt remplaçant, il a toutefois joué la majorité de ses matches en 2022 gagnant peu à peu la confiance de son entraîneur. Interrogé par le JDD, il a évoqué son avenir et un club l'OM.

En effet, comme son père, il est natif de la cité phocéenne et il apprécie beaucoup le club marseillais. Au point d'y jouer un jour ? Lui ne dirait pas non en tout cas. « Je suis né à Marseille. C’est un club historique, soutenu par un public incroyable, donc, oui, ça fait rêver. Envie de découvrir la France ? Oui, ce serait spécial car j’y suis né. Dans la famille, on se sent français, il y a eu des contacts dans le passé, pas encore cette saison. Peut-être que le monde du foot espagnol me connaît mieux. En France, je suis avant tout le fils de Zinedine Zidane. On ne m’a vu jouer qu’en sélections de jeunes », a t-il indiqué. La demande est envoyée à Pablo Longoria. Toutefois, au vu de la concurrence déjà forte entre Steve Mandanda et Pau Lopez, rien n'est assuré pour Luca Zidane malgré son nom de famille ou son amour de l'OM.