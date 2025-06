L'OM a une idée de génie à 0 euro

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Le club phocéen veut se donner une chance de montrer une belle image dans la reine des compétitions européennes.

A Marseille, Medhi Benatia et Pablo Longoria sont déjà au travail afin de renforcer l'OM. Le but est de se donner les chances de jouer sur tous les tableaux la saison prochaine. Roberto De Zerbi souhaite notamment que tous les postes de son équipe soient doublés. L'Italien ne serait pas contre l'apport de certains nouveaux joueurs d'expérience, qui connaissent bien la Ligue des champions. Sa direction est sur quelques pistes et pourrait bien finir par trouver son bonheur avec un international croate bien connu du public français.

Perisic, la belle pioche du mercato estival de l'OM ?

En effet, selon des informations relayées par le journaliste Rik Elfrink, l’OM s'intéresse fortement à Ivan Perisic. Le Croate, dont le contrat expire en juin 2025 avec le PSV, signerait donc libre avec le club phocéen. Une très belle pioche pour l'Olympique de Marseille si cette info venait à se confirmer. A 36 ans, le vice-champion du monde 2018 évolue toujours à un très bon niveau. La saison passée avec Eindhoven, Ivan Perisic a planté 16 buts pour 11 passes décisives délivrées. L'ancien du Bayern Munich connait très bien la Ligue des champions pour l'avoir remportée une fois. Il pourrait rentrer dans la rotation à l'OM et ainsi apporter toute son expérience à une équipe qui n'a pas connu la C1 depuis de nombreux mois. Surtout qu'il ne coûterait rien en indemnités de transfert aux dirigeants marseillais. Les prochains jours nous en diront plus dans ce dossier mais Perisic a tout du coup parfait sur le papier pour la formation de Roberto De Zerbi.