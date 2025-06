Un salaire délirant pour un remplaçant, l'OM dit non

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM espère toujours finaliser le retour d’Ismaël Bennacer sous forme de prêt. Mais la prise en charge de l’imposant salaire de l’international algérien de l’AC Milan bloque pour l’instant le deal.

Prêté à l’Olympique de Marseille en janvier dernier, Ismaël Bennacer a soufflé le chaud et le froid en Ligue 1. L’international algérien a montré de belles choses par intermittence, mais il a également connu quelques problèmes physiques, ce qui n’est pas vraiment nouveau le concernant. Les doutes existent toujours à l’OM au sujet de l’ancien joueur d’Empoli, mais la volonté est de tout de même de le conserver dans l’effectif pour la saison à venir. Hors de question en revanche pour Marseille de prendre le risque d’acheter Ismaël Bennacer cet été et de devoir assumer en plus son imposant salaire, estimé à environ 4 millions d’euros nets par an. Le club phocéen veut donc un second prêt avec une prise en charge partielle des émoluments de Bennacer par l’AC Milan.

🚨🇩🇿 Olympique Marseille want to keep Ismael Bennacer, while links to Al Duhail move are wide of mark.



OM will try to negotiate with AC Milan but current issue to be resolved is Bennacer’s salary. pic.twitter.com/5d8BpiTLq9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2025

Mais aucun accord n’est pour l’instant imminent entre les deux clubs comme le rapporte Fabrizio Romano. Au contraire, le spécialiste du mercato confirme que le salaire du joueur est le principal problème de l’OM et de l’AC Milan, en quête d’un accord mais qui sont pour l’instant dans une impasse. Ces dernières heures, une rumeur a fait état d’une possible signature en Arabie Saoudite pour le milieu de terrain de 27 ans, mais l’information a très vite été démentie. Les intentions du joueur sont très claires. Malgré un potentiel statut de remplaçant derrière des joueurs comme Rongier, Rabiot ou Hojbjerg, il souhaite rester à l’OM et prouver sa valeur pour s’imposer sur la durée comme un titulaire de Roberto De Zerbi. Pour cela, il va falloir que Marseille s’entende avec les Rossoneri, et ce n’est clairement pas gagné pour le moment, Milan n’ayant absolument pas l’intention de verser un centime pour payer le salaire d’un joueur qui irait s’épanouir en Ligue 1.