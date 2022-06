Un mercato explosif à l’OM, les feux sont au vert

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’été dernier, Pablo Longoria a réussi à composer un mercato ambitieux à l’OM malgré des moyens financiers limités.

Le président de l’Olympique de Marseille a été malin avec de multiples prêts avec ou sans option d’achat (Saliba, Guendouzi, Pau Lopez, Harit) et en recrutant certains joueurs à moindre coût (Konrad, Ünder). Un seul investissement massif a été réalisé par Frank McCourt, pour l’achat de Gerson, lequel a réalisé une seconde partie de saison du tonnerre avec l’OM après une adaptation délicate. Cet été, à quoi ressemblera le mercato de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli ? A priori, les dirigeants olympiens auront davantage de latitude financière si l’on en croit les informations récoltées par Le Phocéen. Une source à l’intérieur du club a notamment fait part de son optimisme en indiquant que si tout n’était pas encore rose, la situation financière de l’Olympique de Marseille s’était nettement améliorée.

Des moyens pour Longoria au mercato ?

« Les comptes ne sont pas encore au beau fixe, car on se relève d'un contexte Covid très compliqué, mais ils vont beaucoup mieux qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent. Tous les signaux sont au vert » a fait savoir cette source, confirmant par exemple que la piste de Mohamed Ali Cho, qui pourrait être recruté pour 12 millions d’euros par l’Olympique de Marseille, était « très sérieuse ». Un dossier qui prouve les moyens du vice-champion de France en titre sur ce mercato estival. Car il y a un an, Pablo Longoria n'aurait jamais pu investir une telle somme sur un espoir de Ligue 1, auteur de quatre petits buts en championnat mais dont le potentiel vaut cet investissement aux yeux de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli, lequel a validé cette piste. Reste maintenant à voir quels seront les ventes à Marseille, lesquels pourraient faire grossir l’enveloppe mercato de l’OM. Duje Caleta-Car ou encore Bamba Dieng sont par exemple très courtisés et sont tous les deux estimés à près de 15 millions d’euros.