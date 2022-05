Un mercato de feu à l’OM, Longoria supplie la DNCG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lundi soir, l’OM a reçu une excellente nouvelle de la part du Tribunal arbitral du Sport, qui a autorisé le club phocéen à recruter cet été.

Malgré une sanction de la FIFA en marge du dossier Pape Gueye, l’Olympique de Marseille sera bien autorisé à recruter lors du mercato estival. Et pour cause, l’OM a fait appel de cette sanction auprès du Tribunal arbitral du Sport et il a été officialisé lundi que cet appel était suspensif, alors que la décision finale sera rendue en octobre prochain. Cela signifie donc que Pablo Longoria pourra recruter cet été, une excellente nouvelle pour le président marseillais ainsi que pour les supporters. En revanche, Pablo Longoria n’est pas encore certain d’avoir les mains totalement libres pour constituer le futur effectif de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, cette saison, la masse salariale du club phocéen est encadrée par la DNCG. Cela sera-t-il encore le cas l’an prochain ? La question se pose et l’état-major de l’OM aura bientôt la réponse selon RMC.

La DNCG moins stricte avec l'OM ?

La radio dévoile que l’Olympique de Marseille sera auditionné ce mardi par la DNCG, le gendarme financier du football français. Cet entretien décisif va déterminer la marge de manœuvre du club phocéen lors du prochain mercato, en fonction de la santé financière du club. Pablo Longoria et le service juridique et financier de l’OM espèrent convaincre la DNCG de ne plus encadrer la masse salariale du club, ce qui permettrait de recruter plus librement sans faire de folies pour autant. En interne, les dirigeants de l’Olympique de Marseille se montrent prudents mais plutôt confiants. Ils disposent cette saison d’une marge de manœuvre plus importante que l’été dernier. En effet, Marseille dispose d’arguments solides et notamment de la qualification directe pour la Ligue des Champions, ce qui garanti entre 40 et 50 millions d’euros de revenus à l’OM au cours de la saison. Une rentrée d’argent colossale qui pourrait convaincre la DNCG de lever l’encadrement de la masse salariale. Une superbe nouvelle, si elle se confirme, pour le club de Frank McCourt.