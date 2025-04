Un leader à prix réduit en défense, l'OM fonce

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche de renforts en défense dans l’optique du prochain mercato, l’OM multiplie les pistes. Intéressé par Olivier Boscagli, le club phocéen a également des vues sur Alexander Djiku.

Recruté par Fenerbahçe à Strasbourg en juillet 2023, Alexander Djiku pourrait quitter la Turquie lors du prochain mercato. Et pour cause, le défenseur de 30 ans n’a plus qu’un an de contrat et pour le Fener, il n’est pas question de le voir partir gratuitement dans un an. Même s’il est très régulièrement utilisé par José Mourinho, le plus souvent en tant que titulaire, Alexander Djiku a donc de fortes chances de faire ses valises cet été. L’opportunité est belle pour les clubs de Ligue 1 de faire venir un véritable leader de défense pour une somme sans doute raisonnable, à douze mois de la fin de son contrat.

💥 Fenerbahçe'de Alexander Djiku ile yollar ayrılıyor. Marsilya ve Rennes Ganalı stoperi isteyen kulüpler arasında. (NTV) pic.twitter.com/QwfyBe2unU — Nexus Sports (@nexustransfer) April 16, 2025

A en croire les informations de NTV Spor en Turquie, deux écuries françaises ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt dans le but de faire venir Alexander Djiku : le Stade Rennais… et l’Olympique de Marseille. Pas vraiment surprenant quand on sait à quel point ces deux clubs vont tenter de se renforcer en défense centrale cet été. En ce qui concerne l’OM, il s’agira même du chantier principal du prochain mercato au vu des difficultés rencontrées par Roberto De Zerbi dans ce secteur de jeu.

Djiku ciblé par l'OM et Rennes au mercato

Ces dernières heures, un autre ancien de Ligue 1 a été annoncé dans le viseur des Marseillais en la personne d’Olivier Boscagli. Avec Alexander Djiku, il s’agit d'un cible similaire, avec un joueur d’expérience, déjà adapté à la Ligue 1 et qui apporterait une plus-value immédiate à l’effectif olympien. Reste à présent à voir combien réclameront les dirigeants de Fenerbahçe pour un joueur arrivé libre il y a maintenant deux ans. En Turquie, le natif de Montpellier est estimé à environ 10 millions d’euros, un prix correct au vu de la valeur du joueur, que l’OM ou Rennes pourraient accepter de payer en début de mercato.