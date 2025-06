Un joueur « ‍incroyable ‍», l’OM a son Jude Bellingham

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mason Greenwood fait l’unanimité dans le vestiaire de l’OM, à tel point que l’attaquant anglais est comparé par Adrien Rabiot à Jude Bellingham après son incroyable saison à Marseille.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a pris un vrai risque en dépensant près de 30 millions d’euros bonus compris pour recruter Mason Greenwood. L’attaquant anglais sortait d’un bon prêt à Getafe, mais trainait surtout derrière lui de lourds problèmes extra-sportifs. Le pari de Pablo Longoria et de Medhi Benatia a finalement été payant, l’ancienne pépite de Manchester United ayant largement contribué à la qualification de l’OM pour la Ligue des Champions en inscrivant 21 buts en championnat.

Parfois critiqué pour son manque d’investissement et décrit comme un joueur nonchalant, Mason Greenwood n’a jamais perdu le soutien de ses coéquipiers. Interrogé par The Athletic, Adrien Rabiot a confirmé à quel point son jeune partenaire anglais était apprécié à Marseille, au point de le comparer à Jude Bellingham. « Mason est un joueur incroyable. S’il n’avait pas eu tous ses problèmes, il aurait une image comparable à celle de Bellingham » a lancé le milieu de terrain de l’OM et de l’équipe de France, admiratif, avant de poursuivre.

Adrien Rabiot est fan de Mason Greenwood

« Parce que c’est un joueur exceptionnel. Il peut marquer du pied droit comme du gauche, il a une frappe exceptionnelle, il dribble… Quand il est vraiment concentré, il accomplit de grandes choses » a conclu le joueur formé au Paris Saint-Germain, lequel a par ailleurs chanté les louanges de son entraîneur Roberto De Zerbi, « un fou de foot » avec qui il a « tout de suite accroché ». Et qui devrait le convaincre de rester à Marseille pour une seconde année de suite, après avoir validé la qualification directe pour la Ligue des Champions, même si Adrien Rabiot reste très suivi en Italie, notamment par l’AC Milan où son ancien entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri l’apprécie beaucoup.