Un international chilien à l'OM, c'est dans les tuyaux

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM souhaite renforcer tous les postes de son attaque avec un titulaire à gauche et deux doublures pour Gouiri et Greenwood. Afin de concurrencer le meilleur buteur olympien, un international chilien est ciblé.

L’Olympique de Marseille a réussi son pari. Un an après avoir consenti de gros efforts financiers pour boucler les signatures de Greenwood, Hojbjerg ou encore Rabiot, le club phocéen a décroché sa qualification directe pour la Ligue des Champions. Une vraie réussite pour Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui s’attellent à présent à offrir à Roberto De Zerbi l’effectif le plus complet possible pour jouer à la fois la Ligue 1 et la coupe d’Europe. L’objectif est notamment de doubler chaque poste et notamment celui de Mason Greenwood, car le meilleur buteur de l’OM ne pourra pas jouer tous les trois jours tout au long de la saison l’an prochain.

• Darío Osorio quitte Midtjylland. 🇩🇰



Arrivé au terme de son aventure au Danemark, les agents du joueur cherchent une porte de sortie.



Le Betis Séville a activé cette piste en cas de départ de Jesús Rodriguez, mais un club français est avancé dans le dossier. 🇫🇷 pic.twitter.com/rO8QndUEFB — Fútbol Chileno 🇨🇱 (@Futbol_Chilenoo) June 15, 2025

A ce poste d’ailier droit, la direction marseillaise a étudié la piste Roony Bardghji avant de faire demi-tour, la jugeant trop risquée en raison de la longue blessure au genou connue récemment par le grand espoir suédois. A la place, le board de l’OM s’intéresse à Dario Osorio, international chilien de 21 ans évoluant à Midtjylland. Auteur de 7 buts et de 3 passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, ce prometteur ailier de 21 ans fait actuellement l’objet d’une rude bataille entre l’OM et le Bétis Séville selon le média espagnol El Gora.

L'OM très chaud sur la piste Dario Osorio

Sur le papier, la piste est séduisante et semble surtout moins risquée que celle menant à Roony Bardghji. L’attaquant de Midtjylland est en pleine possession de ses moyens et il dispose déjà d’une belle expérience internationale. Car malgré son jeune âge, il compte déjà 15 sélections avec la sélection du Chili (1 but). De quoi convaincre l’état-major de l’OM de foncer sur ce joueur très prometteur et dont la valeur marchande est située aux alentours de 10 millions d’euros. Reste maintenant à voir si Dario Osorio privilégiera Marseille malgré la forte concurrence de Mason Greenwood ou le Betis Séville, où il a sans doute plus de garanties d’être titulaire.