Un international argentin à l'OM, contact établi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un joueur pour doubler le poste de Mason Greenwood à droite de l’attaque, l’OM est très intéressé par Nico Gonzalez et va contacter la Juventus Turin pour négocier la venue de l’international argentin.

Attaqué par la Juventus Turin pour un potentiel transfert de Leonardo Balerdi, l’Olympique de Marseille a été inflexible. Le club olympien ne souhaite pas se séparer de son international argentin et l’a clairement fait savoir à la Vieille Dame. Pour convaincre l’OM de lâcher son défenseur de 26 ans, la Juventus Turin a pourtant ouvert la porte à un échange et a notamment proposé le profil de Nico Gonzalez aux dirigeants olympiens. Bien qu’ils soient fermés à un départ de leur capitaine, Pablo Longoria et Medhi Benatia sont très intéressés par l’attaquant argentin de 27 ans.

50 millions pour Balerdi, l’OM dit non ! https://t.co/vwyNEnpDZd — Foot01.com (@Foot01_com) June 20, 2025

Ailier droit d’expérience, auteur de 5 buts et de 4 passes décisives la saison dernière, il coche les cases du joueur idéal pour venir doubler le poste de Mason Greenwood. A en croire les informations du site Tutto Juve, l’OM pourrait d’ailleurs accélérer dans l’optique de s’offrir l’ancien joueur de la Fiorentina et envisage « de rentrer en contact avec la Juve dans les prochains jours avec une offre concrète », indiquent nos confrères italiens. L’intérêt de la Lazio Rome est également évoqué et on se dirige à priori vers un duel entre le club romain et l’Olympique de Marseille pour Nico Gonzalez.

L'OM de plus en plus chaud sur Nico Gonzalez

Sur le banc lors du match contre Al-Ain lors de la première journée de la Coupe du monde des clubs, le joueur argentin ne semble pas du tout entrer dans les plans d’Igor Tudor, d’autant que la concurrence est féroce à ce poste à la Juventus Turin avec Francisco Conceiçao ou encore Timothy Weah et Kenan Yıldız. La porte à un départ est par conséquent ouverte pour le natif de Belén de Escobar, il ne reste plus qu’à savoir quelle sera la somme réclamée par la Juventus Turin et surtout, si la Vieille Dame sera d’accord pour le vendre à l’OM sans récupérer Leonardo Balerdi en contrepartie.