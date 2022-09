Un grand d’Europe, l’OM se voile la face

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Battu à domicile par l’Eintracht Francfort (0-1) mardi, l’Olympique de Marseille se retrouve encore en difficulté en Ligue des Champions. Nouvelle preuve, si besoin est, que le vice-champion de France ne fait plus partie des grands clubs européens.

Si la défaite contre Tottenham (2-0) avait laissé des motifs d'espoir, celle face à l’Eintracht Francfort provoque uniquement de la frustration à l’Olympique de Marseille. Malgré son statut de tête de série, le pensionnaire de Bundesliga n’est sûrement pas l’adversaire le plus coriace du groupe. D’où la lucidité du journaliste Dominique Grimault qui sent le club phocéen de nouveau proche de la sortie, et surtout en dessous des principales formations en Europe.

1 victoire, 16 défaites sur les 17 derniers matches de C1 de l’OM.



Deux buts marqués sur les 8 derniers matches (le doublé de Payet face à l’Olympiacos). — 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝘀 𝗩𝗶𝗹𝗮𝘀 𝘉𝘰𝘢𝘴 (@nicolas_vilas) September 13, 2022

« J’ai l’impression que les années passent et que le titre européen de 1993 s’éloigne de plus en plus. Il faut le regarder avec des jumelles maintenant, a lâché l’ancien directeur médias de l’OM sur Europe 1. Il faut dire les choses comme elles sont. L’OM ne figure plus parmi les grands clubs européens. Son rang doit se situer à peu près à la trentième place. Et face à une équipe de Francfort qui était solide, notamment son milieu de terrain, l’OM a coulé parce que les trois attaquants alignés par Tudor n’ont pas répondu aux attentes. On pense notamment à Gerson et à Dimitri Payet lequel étant à court de compétition, c’est le moins que l’on puisse dire. »

La qualification déjà compromise

« Il y a, dans cette équipe, trop de lacunes, d’insuffisance. Qu’elles soient individuelles ou collectives, a critiqué le spécialiste. Je pense notamment à Suarez, je l’ai déjà dit, je pense qu’il n’a pas le niveau de la Ligue des Champions. Derrière, Veretout et Rongier, on a beaucoup cru qu’ils allaient faire la différence mais face à une équipe expérimentée, ils ont explosé ou pas loin. C’est un résultat qui nous déçoit tous parce qu’il éloigne l’OM de l’Europe. La question qui se pose maintenant c’est est-ce qu’ils pourront se qualifier ? A titre personnel, j’en doute très fort. » Rien n’est joué sur le plan comptable puisque les Marseillais ne comptent que trois points de retard sur la deuxième place occupée par Tottenham.