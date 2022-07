Un énorme transfert, l'OM libéré d'un poids à 10 ME

Dans : OM.

Par Alexis Rose

À un an de la fin de son contrat du côté de l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car est potentiellement sur le départ durant ce mercato estival. Le défenseur croate est en tout cas pisté par le FC Séville.

Pour débloquer un mercato estival à l’arrêt, le club phocéen va peut-être devoir réaliser une grosse vente. Et si celle-ci provenait du dossier Duje Caleta-Car ? C’est fort possible. Débarqué à l'OM en 2018 contre un chèque de 19 millions d’euros, l’ancien joueur du RB Salzbourg a toujours une certaine côte sur le marché des transferts. Un temps pisté par des clubs de Premier League, le défenseur central est maintenant dans le viseur d’une grande formation espagnole. En effet, selon les dernières informations de Todofichajes, le FC Séville a coché le nom de Caleta-Car dans la course à la succession de Jules Koundé. Alors que l’international français pourrait faire ses valises pour Barcelone ou Chelsea en l’échange d’un énorme chèque de 60 ME dans les jours à venir, Monchi commence déjà à chercher son remplaçant. Et Caleta-Car est bel et bien l’un des profils les plus appréciés par le célèbre dirigeant espagnol.

Caleta-Car vendu 10 ME à Séville ?

🔷 Suite à son refus de signer à Wolverhampton, Pablo Longoria avait menacé Caleta Car de jouer avec la réserve. Pour ce mercato, si CC ne part pas, il évoluera avec la réserve du club.



🗞️ L'Equipe.#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/0zD3GjlMmx — OM Inside ⭐ (@OM_Inside) July 15, 2022

Une bonne nouvelle pour l’OM, qui a mis son vice-champion du monde 2018 sur le marché après que celui-ci ait refusé de prolonger son bail. Auteur d’une belle saison dernière sous les ordres de Jorge Sampaoli, DCC est donc une bonne affaire à saisir sur ce mercato estival, vu que Pablo Longoria pourrait lâcher son défenseur pour 10 ME, plutôt que de le voir partir libre et gratuitement en 2023. En tout cas, l’entourage du Marseillais a d’ores et déjà été contacté par la direction de Séville pour commencer à évoquer un éventuel transfert. Un deal qui reste bien entendu dépendant de la vente de Koundé, mais au moins, l’OM entrevoit enfin la sortie dans le dossier Caleta-Car.