Un départ imminent, l'OM reçoit l'offre tant attendue

Par Corentin Facy

La piste de l’AS Roma se confirme pour Jonathan Rowe. Le club italien va concrètement passer à l’action en transmettant une première offre à l’OM dans les heures à venir.

Battu à Rennes vendredi en ouverture de la Ligue 1, l’Olympique de Marseille va sans doute vivre deux dernières semaines de mercato agitées. Medhi Benatia l’a expliqué au micro de Ligue1+, le club phocéen vise encore trois à quatre recrues. Mais pour accélérer concrètement, Marseille doit vendre et Jonathan Rowe est tout en haut de la liste des joueurs à faire partir. Un constat d’autant plus vrai après son altercation avec Adrien Rabiot dans le vestiaire de l’OM à l’issue de la défaite à Rennes.

Mais aussi car l’international espoirs anglais a une belle cote et peut rapporter au moins 20 millions d’euros au club olympien. La presse italienne révélait ce lundi matin que l’AS Roma était entrée dans la danse dans le dossier Rowe et faisait même de l’attaquant olympien une priorité. La tendance se confirme et bien au-delà puisque selon Le Phocéen, le club de la Louve va dégainer une offre ferme pour Jonathan Rowe dans les heures à venir. Le média pro-OM l’affirme, l’ancien joueur de Norwich correspond parfaitement au profil de joueur recherché par l’AS Roma pour animer son couloir gauche.

La Roma prépare une offre pour Rowe

Le club Giallorossi est certain de son coup et va passer à l’offensive pour s’offrir le jeune ailier de 22 ans. Une approche que l’OM voit d’un très bon oeil, car Medhi Benatia et Pablo Longoria sont très ouverts au départ de Jonathan Rowe pour ensuite pouvoir accélérer sur la piste Edon Zhegrova, cible principale des Olympiens pour renforcer leur secteur offensif. Reste maintenant à voir combien l’AS Roma sera prête à poser sur la table pour Rowe, dont la valeur est estimée à 20 millions d’euros au minimum par l’OM, qui espère en plus garder un pourcentage sur la revente d’un joueur dont le potentiel ne fait aucun doute. Et cela même si la mayonnaise n’a pas totalement pris pour lui à Marseille, malgré quelques éclaircies.