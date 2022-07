Un départ de Milik, l’OM refuse une offre choquante

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En début de semaine, le nom d’Arkadiusz Milik a circulé du côté de Dortmund afin de combler la convalescence de Sébastien Haller.

Recrue phare du Borussia Dortmund afin de combler le départ d’Erling Haaland à Manchester City, Sébastien Haller manquera la reprise de la Bundesliga. Atteint par une tumeur, l'international ivoirien suit actuellement un rigoureux traitement qui l’empêche pour le moment de poursuivre sa carrière de footballeur. En attendant de le revoir sur les terrains, espérons-le au plus vite, le Borussia Dortmund scrute le marché des buteurs afin de lui trouver un remplaçant. En début de semaine, les noms de Mauro Icardi (PSG) et d’Arkadiusz Milik (OM) ont été associés au club allemand. Rapidement, la rumeur menant à l’avant-centre argentin du Paris Saint-Germain a été démentie. En revanche, les bruits courent toujours au sujet de l’intérêt du Borussia Dortmund pour Arkadiusz Milik.

L'OM refuse les offres de prêt pour Milik

⏱️68' | #OMFCB 2️⃣-0️⃣



LE DOUBLÉ DE MILIK ! 🔥



Mais quelle chevauchée de @Valrongier28 qui trouve le portier bâlois sur son chemin ! 😱

Le polonais est à la retombée du ballon et marque 💪 #UECL pic.twitter.com/JTLPJtSKAd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 10, 2022

A en croire les informations du site spécialisé BVBwld, il existe bien un intérêt du Borussia Dortmund pour l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Mais le média, qui s’occupe exclusivement de l’actualité du BVB, croit savoir que la formation allemande aimerait obtenir les services du buteur polonais sous la forme d’un prêt. Une formule immédiatement refusée par Pablo Longoria, lequel n’a pas l’intention de brader Arkadiusz Milik. Comme le président de l’OM aime le dire en privé, aucun de ses joueurs n’est indésirable mais ils ont tous un prix. Afin de recruter Arkadiusz Milik, les clubs susceptibles d’être intéressés devront le payer. Et si celui-ci n’a pas filtré, il est clair que le buteur polonais ne sera disponible que via un transfert sec et aucunement par le biais d’un prêt, avec ou sans option d’achat. Le Borussia Dortmund, qui explore un certain nombre de pistes en parallèle (Dzeko, Cavani) est donc prévenu. De son côté, Igor Tudor compte sur Arkadiusz Milik pour la saison à venir et l’estime capable de s’adapter à son système de jeu et à ses consignes.