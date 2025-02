Un défenseur en Belgique, l'OM tente encore le coup

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Désireux de renforcer son secteur défensif, l’Olympique de Marseille garde un œil sur la situation de Cheick Keita (21 ans). La concurrence est toutefois féroce pour l’ancien défenseur du Stade de Reims.

Le secteur défensif n’est pas le gros point fort de l’Olympique de Marseille. Si le mercato hivernal a permis à Pablo Longoria et Medhi Benatia de faire quelques réajustements, il reste néanmoins certaines lacunes. Ces dernières ont d’ailleurs été bien visibles lors du dernier déplacement des hommes de Roberto De Zerbi à Auxerre. Sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, les Phocéens se sont écroulés et ont encaissé trois buts. En attendant, la direction marseillaise réfléchit déjà à la prochaine fenêtre de transferts estivale et aux pistes intéressantes. Parmi elles, le jeune Cheick Keita du SC Charleroi.

L’OM à la lutte pour Cheick Keita

Ces derniers mois, Cheick Keita a particulièrement brillé avec le SC Charleroi. À tel point qu’il attise les convoitises de nombreuses écuries. Selon les informations d’Africafoot, l’Olympique de Marseille est en concurrence avec plusieurs clubs français pour s’adjuger les services de l’ancien joueur du Stade de Reims. Le défenseur franco-malien, capable d’évoluer en défense centrale et dans le couloir droit, plait aussi énormément à Brest, Lens et Clermont. Tout comme l'OM, ces derniers lui ont manifesté un réel intérêt.

Mais ce n’est pas tout. Crystal Palace, qui va avoir besoin d’un remplaçant à Marc Guehi pour la saison prochaine, s’est également placé sur le dossier du joueur de 21 ans. Genk, l'actuel leader du championnat belge, le suit aussi avec une grande attention. Les négociations pour un futur transfert auraient même déjà commencé avec certains de ces clubs listés. Pour rappel, Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 1,5 million d’euros. Une somme largement abordable pour l’Olympique de Marseille qui va devoir lutter s'il veut venir à bout du dossier, et faire venir un nouveau joueur de Belgique après Amir Murillo.