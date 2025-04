Un défenseur à zéro euro en Belgique, l'OM fonce

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Dans l’optique de renforcer son arrière-garde en vue de la saison prochaine, l’Olympique de Marseille cible le défenseur central nigérian Jordan Torunarigha. À 27 ans, il réalise une bonne saison du côté de La Gantoise et sera en fin de contrat cet été.

Ce n’est plus un secret pour qui que ce soit : à l’Olympique de Marseille, personne n’est pleinement satisfait de l’effectif et, surtout, de la ligne défensive. De nombreuses carences existent en défense, notamment au poste de défenseur central. L’hiver dernier, le tandem Longoria-Benatia est parvenu à se séparer de Lilian Brassier, lequel n’avait jamais réussi à s’adapter à son nouvel environnement, pour prendre Luiz Felipe libre à la place. Pari raté puisque l’Italo-Brésilien n’a disputé que 78 minutes sur les 13 rencontres de l’OM depuis son arrivée. Avec la possible participation à la prochaine Ligue des champions, les dirigeants phocéens savent qu’ils n’ont plus le choix et qu’ils doivent absolument recruter du sang-neuf dans l’arrière-garde. C’est dans cette optique que Marseille scrute avec attention la situation de Jordan Torunarigha.

L’OM regarde en Belgique pour Torunarigha

Pour le prochain mercato, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes en défense. Selon Soccernet.ng, l’actuel dauphin du Paris Saint-Germain cible Jordan Torunarigha pour renforcer sa défense. L’international nigérian de 27 ans réalise une saison pleine avec La Gantoise, lui qui a disputé 38 matchs cette saison. L’objectif derrière cet intérêt est surtout de recruter un joueur libre. En effet, le contrat de l’ancien joueur du Hertha Berlin prend fin à l’issue de la saison en cours. Sachant que La Gantoise a tenté de le faire prolonger et que le joueur a refusé, la direction phocéenne a quasiment un boulevard.

Quasiment, car elle ne sera pas la seule sur le dossier. Comme l’indique le média nigérian, d’autres cadors européens avaient déjà tenté de le recruter l’été dernier, mais en vain. Il y a donc de fortes chances que l’OM ait à faire à une certaine concurrence pour s’adjuger ses services. En attendant, la tendance au recrutement d’un défenseur central est plus que claire côté Marseillais.