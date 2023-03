Un coup de sang à la Juventus, ça fait trembler l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Critiqué à ses débuts, Igor Tudor a retourné l’opinion et fait désormais l’unanimité à l’OM, actuel dauphin du PSG en Ligue 1.

Deuxième du championnat, l’Olympique de Marseille est en train de réaliser une excellente saison, malgré les couacs en Ligue des Champions et en Coupe de France. Solide dauphin du Paris Saint-Germain depuis de longues semaines, l’OM tient la cadence infernale imposée par le PSG et se situe devant Lens et Monaco à dix journées de la fin du championnat. Marseille doit cette position à certaines de ses individualités comme Alexis Sanchez, Pau Lopez ou encore Chancel Mbemba. Mais c’est avant tout le collectif mis en place par Igor Tudor qui brille cette saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur croate s’est fait un nom à Marseille et attire la convoitise de plusieurs cadors européens selon Tuttosport, qui affirme que la Juventus Turin pourrait faire de Tudor sa cible prioritaire en cas de départ de Massimiliano Allegri cet été.

Igor Tudor priorité de la Juve en cas de départ d'Allegri

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

A ce jour, un licenciement de Massimiliano Allegri est improbable, voire impossible à la Juventus Turin. Et pour cause, l’entraîneur italien serait deuxième sans la pénalité infligée à la Vieille Dame mais surtout, il jouit d’un salaire hors normes estimée à 7,5 millions d’euros par an soit jusqu’en 2025. Autrement dit, virer Allegri coûterait une fortune aux dirigeants de la Juventus Turin. Cela étant, Tuttosport affirme que dans le cas où Allegri trouverait un nouveau club et souhaiterait quitter la Juve, le club turinois ne s’opposera pas à son départ. Et dans ce cas de figure, alors Igor Tudor serait la piste privilégiée par les dirigeants italiens. Ancien joueur de la Juventus Turin (171 matchs avec la Vieille Dame), le coach croate de 44 ans ne serait certainement pas insensible à l’appel des Bianconeri, ce qui ne manquerait pas de faire trembler l’OM. Un an après le départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a trouvé l’entraîneur idéal pour Marseille et il n’a aucunement l’intention de s’en séparer, après l’avoir défendu lorsque personne ne croyait en lui en début de saison. Que les supporters de Marseille se rassurent, Igor Tudor n’ira toutefois pas au clash pour partir, lui qui est très excité à l’idée de disputer une seconde fois la Ligue des Champions à Marseille.