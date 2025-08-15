Un coach de Ligue 1 remet l’OM à sa place

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ambitieux dans leur discours, les Marseillais affichent leur intention de rivaliser avec le Paris Saint-Germain cette saison. L’écart entre les deux rivaux paraît pourtant immense. Sans doute un peu trop pour envisager un coup de théâtre.

Choisi pour lancer la saison de Ligue 1, l’Olympique de Marseille sera très attendu. Les hommes de Roberto De Zerbi, plutôt convaincants durant la préparation, pourraient déjà envoyer un message en cas de succès à Rennes ce vendredi soir. Ce serait une manière d’appuyer leur discours selon lequel le Paris Saint-Germain peut être détrôné en championnat. Encore faudrait-il combler le fossé avec le rival, prévient Eric Roy, encore sceptique sur les chances phocéennes.

Eric Roy calme les Marseillais

« L’OM peut déjà au moins commencer à essayer de réduire un petit peu l’écart avec le PSG, a conseillé l’entraîneur du Stade Brestois dans un entretien accordé au Parisien. Après, on l’a vu par le passé, Lille a été champion sous QSI, Montpellier l’a fait aussi au début de l’ère. Tout est possible mais il faut une année où toutes les planètes s’alignent. Connaissant la mentalité de l’entraîneur et du public marseillais, il y a toujours la volonté de renverser les montagnes. Bien sûr, ils ne sont pas favoris. Ils ont envie de le faire. Est-ce qu’ils en sont capables ? Ça sera l’un des enseignements de cette saison. »

De son côté, le Paris Saint-Germain part avec un handicap. Les Parisiens n’ont repris l’entraînement que la semaine dernière. « (…) Mais à l’échelle nationale, je ne leur vois pas encore de concurrents même si quelques clubs ont investi et essaient de rattraper un peu leur retard, a estimé l’ancien joueur de l’OM. Le PSG forcément au-dessus ? Ils l’ont été en Ligue des Champions face à toutes les équipes qu’ils ont affrontées lors des matchs couperets. Quand on voit leur démonstration en finale… Dire qu’ils ne sont pas favoris du championnat, ça serait compliqué. Si je disais l’inverse, on me prendrait un peu pour un fou. » Rappelons que le club phocéen, contrairement à la saison dernière, devra ajouter la C1 à son calendrier.