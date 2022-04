Un champion d'Europe à l’OM, Longoria dévoile son plan

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Connu pour ses compétences sur le marché des transferts, Pablo Longoria pourrait de nouveau surprendre pendant le mercato estival. Le président de l’Olympique de Marseille ne s’interdit pas d'étudier l’effectif de la Juventus Turin, dont un cadre l’intéresse tout particulièrement.

Après la reconstruction de l’effectif l’été dernier, Pablo Longoria n’a pas totalement répondu aux exigences de Jorge Sampaoli. Le président de l’Olympique de Marseille entend régulièrement son entraîneur lui réclamer des recrues supplémentaires. Confirmation lors d’une récente conférence de presse durant laquelle l’Argentin a répété la nécessité, selon lui, d’attirer de nouveaux joueurs de qualité pour la saison prochaine.

« En parallèle des matchs, nous travaillons avec les scouts, le staff, on discute avec David Friio et Pablo Longoria, confiait Jorge Sampaoli devant les médias. Nous échangeons beaucoup sur la préparation de la saison prochaine et des noms qui nous feront du bien dans notre style de jeu. Il y aura des départs. Le plus important est de garder la base et d'y ajouter trois ou quatre joueurs qui pourront élever notre niveau. » En cas de qualification pour la Ligue des Champions, l’actuel deuxième de Ligue 1 aura effectivement besoin de renforts. Le coach marseillais apprécierait notamment la venue de joueurs expérimentés.

🎙Pablo Longoria : "Je suis arrivé à la Juventus quelques semaines après Paulo Dybala. Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves. (…) Dybala est un grand joueur, mais nous ne pouvons pas nous le permettre." (@tuttosport)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/KEemg4D8a3 — MercatOM (@Mercat_OM) April 20, 2022

Un avis partagé par Pablo Longoria, qui ne cache pas son intérêt pour le défenseur central de la Juventus Turin Giorgio Chiellini (37 ans). « Giorgio est un ami et un vrai leader, a décrit l’ancien recruteur de la Vieille Dame dans les colonnes de Tuttosport. Il y a de moins en moins de leaders dans le football : qui ne voudrait pas de Chiellini ? Mais à la Juve, j'achèterais surtout les valeurs du club, qui n'ont pas de prix . » Reste à savoir si les Bianconeri envisagent le départ de leur cadre sous contrat jusqu’en 2023. Et si l’international italien serait intéressé par une aventure à l’Olympique de Marseille.