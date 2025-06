Un buteur colombien au prix royal offert à l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique de Marseille aura l'embarras du choix au mercato. Avec la manne financière de la Ligue des champions, les Phocéens peuvent aller chercher des noms du football européen mais aussi des talents prometteurs comme l'attaquant colombien Neyser Villarreal.

L'été 2025 représente un tournant pour l'Olympique de Marseille. Dans une Ligue 1 très serrée derrière l'intouchable PSG, le club phocéen peut prendre une belle avance sur ses concurrents aux places européennes : Monaco, Lille, l'OL ou Nice. L'OM a déjà trouvé un style de jeu efficace avec son entraîneur Roberto de Zerbi. L'Italien a qualifié Marseille en Ligue des champions où plusieurs dizaines de millions d'euros attendent le vice-champion de France 2025. Reste à bien utiliser cet argent au mercato pour posséder une équipe performante pendant plusieurs années.

Neyser Villarreal, le bon coup à 6 ME de l'OM

Pablo Longoria ne manque pas de problèmes à résoudre entre la défense, le milieu et l'attaque. Il a heureusement plusieurs pistes à étudier. Pour animer l'attaque marseillaise, pourquoi ne ferait-il pas confiance à Neyser Villarreal ? Ce jeune attaquant colombien de 20 ans évolue encore au pays et il lui est suggéré par le site Football Club de Marseille. Qualifié de joyau, le joueur de Millonarios est très polyvalent. Il peut être aligné à gauche, dans l'axe et à droite. Efficace devant les buts et rapide dans ses débordements, Villarreal possède surtout le mental parfait pour conquérir le Vélodrome selon le journaliste Pierre Gerbeaud. Un profil aussi séduisant que son prix bon marché.

Un scoot de l'@OM_Officiel en Colombie...

Neyser Villarreal, attaquant colombien de 20 ans, correspondrait parfaitement aux tactiques de #dezerbi... De plus, le club colombien Millonarios ne demande pas beaucoup pour son départ...

Qu'en pensez vous #TeamOM ?#MercatOM #MercatoOM pic.twitter.com/xGqknMqgSk — Actu OM (@_Actu_OM) June 17, 2025

« Il a le caractère pour supporter la pression d’un grand club comme l’OM et ne se laisse pas intimider, même face à des défenseurs expérimentés. […] Avec un coût de transfert modeste (6 millions d’euros cet hiver ou libre en 2026) et un salaire abordable, Villarreal est un pari à faible risque avec un potentiel de revente élevé. Sous la direction d’un entraîneur comme De Zerbi, qui sait polir les jeunes talents, il pourrait devenir une révélation en Europe et enflammer les supporters marseillais », écrit le journaliste. Une bonne pioche pour Pablo Longoria alors que l'OM doit dépenser beaucoup plus d'argent sur d'autres pistes comme le Lensois Facundo Medina, bloqué contre 25 millions d'euros par Lens.