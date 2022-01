Un an sans mercato, l'OM fait appel et ce n'est pas suspensif !

Condamnés à un an d'interdiction de mercato et 4 mois de suspension pour son joueur, suite à l'affaire Pape Gueye, l'OM et le joueur ont décidé de faire appel, et demandent que le TAS suspende les différentes sanctions.

Considérant que l’Olympique de Marseille et Pape Gueye étaient fautifs lors du transfert du joueur havrais, la FIFA a décidé de suspendre le joueur pour 4 matchs, tandis que l’OM est de son côté privé de recrutement lors des deux prochains marchés des transferts. Face à ces sanctions brutales, le club phocéen a annoncé faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport, tout comme Pape Gueye, et Marseille demande également que ces sanctions soient suspendues en attendant le jugement final du TA. Car contrairement à ce qui avait été dit dans un premier temps, l’appel de l’Olympique de Marseille n’est pas suspensif.

Watford really tried to prevent Ismaila Sarr to play for Senegal and have now gotten Pape Gueye suspended by FIFA and unable to play for Senegal during AFCON….they’re going to have a nation of 17 million people praying for their relegation this spring.