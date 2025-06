Un an et puis s'en va, l'OM exige plus de 15ME

Dans : OM.

L’OM a levé il y a quelques jours l’option d’achat automatique à l’issue du prêt de Jonathan Rowe, déboursant ainsi 15 millions d’euros. Mais l’avenir de l’international espoirs anglais reste indécis.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a renouvelé l’intégralité de son secteur offensif et Jonathan Rowe a fait partie de cette grande révolution. Pas refroidi par les échecs d’Ismaïla Sarr et d’Iliman Ndiaye, le club phocéen a de nouveau pioché en D2 anglaise en faisant venir le feufolet de Norwich City sous forme de prêt avec une option d’achat automatique à 15 millions d’euros, levée il y a quelques jours. Jonathan Rowe a soufflé le chaud et le froid à Marseille, sans jamais s’imposer comme un titulaire mais en montrant de très belles choses par moments.

A l’heure où le club olympien doit trancher sur l’identité des joueurs à faire partir, le cas de l’ailier de 22 ans est encore incertain. A en croire les informations de La Tribune OM, Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ne font pas du départ de l’Anglais une priorité cet été. Au contraire, Jonathan Rowe est perçu comme un joueur à fort potentiel et qui peut encore s’étoffer à Marseille. Mais selon le compte insider, généralement bien renseigné sur le mercato olympien, une grosse surprise reste possible quant à l’avenir de l’ex-pépite de Norwich.

« Ca bouge autour de Jonathan Rowe. L'OM veut garder le joueur mais reste à l'écoute si une grosse offre arrive » explique le compte sur X, confirmant que tout était encore possible en ce qui concerne Jonathan Rowe, y compris une très grosse vente qui permettrait à Marseille de réaliser une plus-value, après avoir lâché 15 millions d’euros pour le recruter. Sélectionné avec l’Angleterre pour l’Euro Espoirs, Jonathan Rowe est scruté par plusieurs clubs de Premier League, ce qui pourrait faire grimper les enchères et son prix. Une aubaine pour l’OM, pas désintéressé par l’idée de le vendre au prix fort si des offres au-dessus du marché arrivent et cela même si l’idée initiale était de le conserver dans la rotation de l’effectif.