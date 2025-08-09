TV ‍: OM - Aston Villa, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L'OM dispute ce samedi son ultime match de préparation. Pour la seconde fois consécutive, les hommes de Roberto De Zerbi joueront devant leur public au Vélodrome, cette fois face à Aston Villa.

Quelle heure pour OM - Aston Villa ?

Une semaine après son match nul contre le FC Séville au Vélodrome (1-1), l'Olympique de Marseille achève sa préparation estivale avec la réception d'Aston Villa. Un sacré test pour l'OM face aux Anglais entraînés par Unai Emery et qui restent sur un large succès contre l'AS Roma (4-0). Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19 heures.

Sur quelle chaîne suivre OM -Aston Villa ?

Depuis le début de la préparation, les matchs de l'Olympique de Marseille ne sont pas diffusés à la télévision. Ce sera une nouvelle fois le cas pour ce rendez-vous contre Aston Villa. Pour visionner la rencontre, les supporters phocéens devront se rendre sur le Twitch de leur club et être abonné. Il existe une possibilité pour s'abonner à un coup Twitch de coupler l'application de stream avec son compte Prime Video.

La compo probable de l’OM contre Aston Villa :

𝗝-𝟯 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁 #𝗢𝗠𝗔𝗩𝗙𝗖 ! ⏳



Plus de 62 000 supporters seront là pour cette affiche européenne ! 🔥 Et vous ?

Il n'y a actuellement plus de places disponibles sur la billetterie, rendez-vous sur notre plateforme de revente officielle et sécurisée ! 🎟️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 6, 2025

Peu de changements sont attendus dans la composition de l'Olympique de Marseille pour le match face à Aston Villa, en comparaison avec le match nul contre le FC Séville une semaine plus tôt. Roberto De Zerbi l'a annoncé, CJ Egan-Riley sera titulaire en défense centrale au côté de Leonardo Balerdi car Facundo Medina sera suspendu à Rennes lors de la première journée. Pour le reste, une équipe sensiblement identique est attendue. Aubameyang devrait démarrer sur le banc tandis que Paixao (blessé) et Weah, qui vient juste d'arriver, ne seront certainement pas dans le groupe.

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Balerdi (cap), Egan-Riley, U.Garcia - Hojbjerg, Gomes, Rabiot - Greenwood, Rowe, Gouiri.