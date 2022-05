TV : L’OM fait battre un record à M6

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Décevant contre le Feyenoord jeudi soir (0-0), l’OM a tout de même permis à M6 de réaliser une audience exceptionnelle.

Comme depuis le début du parcours de l’OM en Conférence League, le match de jeudi soir entre Marseille et le Feyenoord Rotterdam était diffusé en clair sur M6 à 21 heures. Et globalement, la chaîne ne doit pas regretter sa fidélité à l’OM depuis le début de sa campagne de Conférence League. En effet, l’aventure européenne de Marseille s’est terminée en apothéose pour les audiences de M6, qui a enregistré 2,65 millions de téléspectateurs en moyenne durant le match entre l’OM et le Feyenoord Rotterdam jeudi soir lors de la demi-finale retour, avec un pic à 3,16 millions de téléspectateurs. Il s’agit de la deuxième audience de la soirée et d’un record d’audience absolu pour la Conférence League.