Turpin n'a pas volé l'OM, il a une explication

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Clément Turpin arbitrera ce mardi la demi-finale de la Ligue des champions entre l'Inter et l'AC Milan. Mais le meilleur sifflet français est toujours dans le collimateur des supporters marseillais.

Loin de la Ligue 1, l’arbitre français numéro 1 sera à Milan pour diriger le choc tant attendu entre les Nerazzurri et l’équipe d’Olivier Giroud. Une désignation qui a fait sourire l’Inter, Inzaghi faisant remarquer avec malice que l’AC Milan avait quatre joueurs français. Cependant, en France, Clément Turpin traîne comme un boulet son arbitrage du match Lens-OM, sa décision de refuser un but à Alexis Sanchez en début de match lui ayant valu une bonne dose de haine sur les réseaux sociaux. Tout cela n’a évidemment pas échappé aux responsables de l’arbitrage en France, et notamment à Eric Borghini, président de la commission des arbitres au sein de la Fédération Française de Football. Ce dernier a envoyé un message à l’Olympique de Marseille et à ses supporters.

L'OM se trompe de combat assure le patron des arbitres

Di Meco : « Il y a une période, on pouvait récuser des arbitres. Je pense que ce n'est plus le cas parce que la ligue prend un malin plaisir à nous mettre Mr Turpin à chaque fois qu'il y a un gros match. Il se trouve qu'il nous coûte beaucoup de points.» #TeamOM pic.twitter.com/NIL7hO1SVE — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) May 9, 2023

Dans les colonnes de L’Equipe, et à quelques heures de la demi-finale retour de Ligue des champions 100% italienne, le responsable des arbitres estime que du côté de l’OM on se trompe totalement de combat, même s’il y a des circonstances atténuantes. « L’OM est dans un état de frustration très important. À chaque match, depuis quelques journées, ils jouent leur qualification directe en Ligue des champions. La moindre erreur d'arbitrage, le moindre sujet est une source de contestation. Très honnêtement, je ne pense pas que les arbitres, cette saison, aient pu fausser le Championnat, que ce soit Turpin ou les autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de décisions moins abouties. Mais sur l'ensemble des matches, ça s'équilibre entre les différents clubs. L'équité du Championnat est assurée », explique Eric Borghini. Une déclaration qui va avoir du mal à convaincre les dirigeants de l’Olympique de Marseille, lesquels ont balayé cette idée d’un équilibre des erreurs dans un communiqué au vitriol.