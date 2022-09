Tudor surprend Longoria, l'OM rend fou

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a battu le LOSC (2-1) en Ligue 1 ce samedi soir au Stade Vélodrome. De quoi rendre particulièrement heureux Pablo Longoria et Igor Tudor.

Alors que l'OM a connu une intersaison mouvementée, les doutes étaient nombreux il y a encore quelques semaines. Il faut dire que l'arrivée d'Igor Tudor à la place de Jorge Sampaoli n'a pas plu sur la Canebière. Après des matchs de préparation totalement manqués et des choix forts réalisés avec son groupe, le nouvel entraineur croate de l'OM a même été sifflé par le Stade Vélodrome. Mais force est de constater que depuis le début de la nouvelle saison, les Phocéens impressionnent en Ligue 1. Après sept journées disputées, l'OM est dauphin, à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Ce samedi soir, le club marseillais a fait le travail face au LOSC. Menés, les Phocéens ont réussi à renverser la rencontre, bien aidés par Alexis Sanchez et Samuel Gigot.

Longoria et Tudor, ça saute aux yeux !

Cette victoire précieuse de l'Olympique de Marseille face à une équipe lilloise de qualité a provoqué un bonheur intense chez les fans, les joueurs mais aussi les dirigeants marseillais. A la fin de la rencontre, une scène assez insolite a d'ailleurs été aperçue au Stade Vélodrome. Elle montre Igor Tudor et Pablo Longoria se congratuler. Mais le Croate va littéralement soulever son président, comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus. De quoi faire parler sur les réseaux sociaux, dont Twitter. On pouvait notamment voir comme commentaires de la part de fans de l'OM : « Faudrait pas non plus que Tudor nous abîme le président Longoria » ; « Après avoir soulever Lille ce soir il fait de même avec Longoria Tudor est un crack » ; « Jpp comment il a soulevé Longoria oklm » ; « On s’était quand même vachement bien trompé sur Igor Tudor » ou encore « Comment l’OM va soulever Paris lors des 2 classicos ». Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les hommes d'Igor Tudor recevront le Stade Rennais, soit quelques jours seulement après une rencontre déjà importante de Ligue des champions contre Francfort mardi soir.