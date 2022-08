Tudor sur la sellette, 9 pistes en or pour l’OM !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les méthodes d’Igor Tudor ne passent pas à l’OM, où les joueurs dont le capitaine Dimitri Payet ont déjà fait part de leur mécontentement.

Le championnat n’a pas encore repris ses droits que la crise couve déjà à l’Olympique de Marseille. Giflé par l’AC Milan devant 60.000 supporters au Vélodrome dimanche en amical, le club phocéen inquiète après une préparation cauchemardesque sous les ordres d’Igor Tudor (1 victoire, 3 défaites, 1 nul). Au-delà des résultats bruts, c’est le contenu des matchs qui inquiète, autant que les tensions, de plus en plus palpables dans le vestiaire de l’OM. En moins d’un mois, Igor Tudor s’est déjà accroché avec Cengiz Ünder, Gerson et Jordan Amavi. Les méthodes militaires du technicien croate tranchent avec celles de son prédécesseur Jorge Sampaoli, lequel était très proche de son groupe, un comportement qui plaisait aux tauliers que sont Gerson, Mattéo Guendouzi ou encore Dimitri Payet.

Igor Tudor déjà menacé à l'OM ?

📝 Voici les entraîneurs actuellement libres de tout contrat !



👀 Des idées pour l'OM en cas de départ de Tudor ? pic.twitter.com/IJ1O0yloOm — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 2, 2022

Lassés par le comportement d’Igor Tudor avant même le début du championnat, les joueurs de l’OM ont demandé un rendez-vous avec Pablo Longoria pour évoquer le sujet. Dimitri Payet et consort souhaitent également s’entretenir directement avec Igor Tudor dans l’espoir d’apaiser les tensions avant le début du championnat. Mais un mois seulement après son arrivée en Provence, le Croate est déjà fragilisé. Dans le cas où les tauliers du vestiaire viendraient à le lâcher définitivement, Tudor pourrait être sur la sellette. Mais à ce moment de la saison, quels entraîneurs seraient alors disponibles pour venir prendre la succession d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. BeInSports s’est déjà penché sur la question et la chaîne de télévision a fourni une liste très alléchante. Il faut dire que de nombreux entraîneurs aux profils très sexy sont libres en ce début de saison 2022-2023.

Bielsa et De Zerbi, les rêves des supporters

Un temps pisté par l’OM après la démission de Jorge Sampaoli, Roberto De Zerbi est libre de tout contrat après son départ du Shaktar Donetsk. Le technicien italien, brillant à Sassuolo, n’a finalement pas retenu l’attention des dirigeants de l’OM en raison des mauvais résultats obtenus en Ligue des Champions à la tête du club ukrainien. Bien qu’estampillé « PSG », Thiago Motta est lui aussi libre de tout contrat et pourrait être une idée pour l’OM au même titre que Rafael Benitez, Joachim Löw, Mauricio Pochettino, Xabi Alonso et Marco Rose. Enfin, deux anciens entraîneurs de l’OM figurent dans la liste dressée par BeInSports et nul doute que l’un d’entre eux fera rêver les supporters phocéens : André Villas-Boas et le mythique Marcelo Bielsa, sans club depuis son départ de Leeds United. Au moment du départ de Jorge Sampaoli, nombreux étaient d’ailleurs les supporters olympiens à manifester leur envie de voir revenir « El Loco », mais cette piste n’avait pas été creusée par Pablo Longoria. On l’aura bien compris, les entraîneurs disponibles ne manquent pas dans le cas où Igor Tudor ne passerait pas l’été à Marseille. Reste à voir lesquels d’entre eux collent avec les possibilités financières de l’OM ainsi qu’avec la vision de Pablo Longoria.