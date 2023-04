Tudor se fiche de Guendouzi, l’OM va le payer cher

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Resté sur le banc lors des deux derniers matchs, Mattéo Guendouzi vit mal sa situation à l’Olympique de Marseille. Ses états d’âme n’affectent absolument pas Igor Tudor. En revanche, la direction, qui soutient son entraîneur, risque d’en subir les conséquences cet été.

Contrairement à Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi ne parvient pas à cacher sa frustration. Le milieu de l’Olympique de Marseille vient de passer les deux derniers matchs sur le banc des remplaçants, sans entrer en jeu. Sa situation se dégrade au fil des semaines, à tel point que l’international français a jugé nécessaire de s’entretenir avec le directeur du football Javier Ribalta.

🔹Dans le vestiaire marseillais, on reconnait que Guendouzi vit mal sa situation car "c’est un compétiteur", mais que son état d’esprit n’est jamais négatif envers ses coéquipiers et qu’il n’est pas du genre à créer des problèmes en interne. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/LlZyB7gjA0 — Infos OM (@InfosOM_) April 28, 2023

A priori, cet échange ne l’aidera pas à retrouver sa place dans le onze. Soutenu par ses dirigeants, l’entraîneur Igor Tudor attend plus d’impact de la part de Mattéo Guendouzi dans l’entrejeu, ou plus de danger lorsqu’il est aligné derrière l’attaquant. « J'ai beaucoup parlé avec lui tout au long de la saison, mais c'est parfois mieux de ne rien dire, a confié le coach olympien aux médias. J'ai été joueur moi-même donc je comprends la situation. Il m'arrivait de jouer et d'être sur le banc. »

« Ce sont des choix compliqués pour l'entraîneur et je sais que ça peut être difficile pour les joueurs de voir que les autres s'entraînent mieux et jouent plus souvent. Pour certains c'est plus facile de l'accepter que pour d'autres, a constaté le Croate. C'est le rôle de l'entraîneur de faire des choix sinon on n'arriverait à rien. » Comme toujours, Igor Tudor assume totalement sa décision. Et tant pis si ses préférences affectent son joueur ou les finances du club.

La valeur de Guendouzi va baisser

En effet, Mattéo Guendouzi est considéré comme l’une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif. Le président Pablo Longoria ne retiendra pas le milieu de terrain cet été, et compte sur l’argent de son transfert. Mais comme le souligne la radio RMC, le temps de jeu en baisse et le traitement infligé au vice-champion du monde, absent de la dernière liste de Didier Deschamps, risquent de baisser son prix. A noter que l’Olympique de Marseille n’a reçu aucune offre cet hiver pour l’ancien joueur d’Arsenal, pourtant convoité par Aston Villa.