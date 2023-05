Tudor a gagné, l’OM refuse de se battre pour Payet

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Suspendu trois matchs fermes pour sa gifle infligée à Yannick Cahuzac lors de Lens-OM, Dimitri Payet va manquer la réception de Brest samedi soir.

Écarté par Igor Tudor pour le déplacement à Lille la semaine dernière en raison de son comportement à l’entraînement, Dimitri Payet ne sera pas non plus présent pour le match de l'Olympique de Marseille face à Brest ce samedi au Vélodrome. En conférence de presse à deux jours du match, Igor Tudor a confirmé l’absence de son meneur de jeu. « Il a fait une belle semaine d’entraînement, comme d’autres joueurs. Mais je pense qu’il ne sera pas présent pour ce match ni pour le dernier » a lancé Igor Tudor.

Pourquoi l’entraîneur croate n’était-il pas certain à 100 % de l’absence de Dimitri Payet ? Car sa direction pouvait faire appel de la suspension de l’ancien international français devant le CNOSF, ce qui aurait suspendu la décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel et ce qui aurait donc permis à Igor Tudor de pouvoir compter sur son numéro 10 face à Brest. Dans son édition du jour, La Provence explique toutefois que l’Olympique de Marseille n’a pas fait appel de la décision de la LFP devant le CNOSF.

Payet sera bien absent lors des deux dernières journées

En revanche, Pablo Longoria et le service juridique de l’OM ont déposé un recours devant la commission d’appel de la Fédération française de Football, « pourtant réputée pour alourdir les sanctions prises par la LFP ». Avec ce recours devant la FFF, le club olympien espère en réalité diminuer la sanction de Dimitri Payet de trois à deux matchs et ainsi pouvoir compter sur lui lors de la première journée de Ligue 1 en 2023-2024. Reste à voir si ce pari sera gagnant. Pour la fin de saison du Réunionnais, il n’y aura donc pas de miracle. Dimitri Payet sera bel et bien suspendu face à Brest ce samedi au Vélodrome puis contre Ajaccio lors de la dernière journée.