Tsimikas à l'OM, il y a urgence

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Lancé à la recherche d’un latéral gauche dans cette dernière semaine du mercato, l’OM est très intéressé par Konstantinos Tsimikas. Un dossier dans lequel le club phocéen est confronté à une forte concurrence.

Après avoir utilisé Amir Murillo au poste de latéral gauche à Rennes il y a une semaine, Roberto De Zerbi a fait confiance à Ulisses Garcia face au Paris FC ce samedi lors de la seconde journée de Ligue 1. Dans un cas comme dans l’autre, le bilan est mitigé et il apparaît clairement que l’Olympique de Marseille doit se renforcer à ce poste. Lorsqu’il sera de retour de blessure, Facundo Medina pourrait dépanner dans le couloir, mais l’Argentin recruté au RC Lens est avant tout un défenseur central.

Pour combler ce manque au sein de l’effectif, l’OM a fait de Konstantinos Tsimikas sa priorité dans cette dernière ligne droite du mercato. Relégué n°3 dans la hiérarchie des latéraux par Arne Slot à Liverpool, l’international grec suscite un réel intérêt de la part de Marseille. Mais selon le spécialiste Nicolo Schira, les Phocéens sont confrontés à une rude concurrence dans ce dossier puisque l’AS Roma s’apprête à dégainer pour s’offrir Konstantinos Tsimikas. « L’AS Roma a ouvert des discussions pour essayer de signer Tsimikas de Liverpool en prêt avec option d’achat » a publié sur son compte X le journaliste italien.

La Roma défie l'OM pour Tsimikas

L’Olympique de Marseille va donc devoir faire vite pour ne pas se faire doubler sur cette piste très séduisante, qui avait reçu l’approbation de la majorité des supporters. Plus tôt dans la semaine, Foot Mercato révélait que Tsimikas n’était pas le seul joueur ciblé par l’OM pour ce poste de latéral gauche. Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ont également les yeux rivés sur la situation d’Emerson Palmieri, ancien joueur de l’OL ou encore de Chelsea, dont le contrat avec West Ham expire dans un an. Une piste fiable mais moins sexy que celle menant au très offensif Tsimikas. Reste à voir quel sera le choix final du club marseillais pour compenser le départ de Quentin Merlin, vendu à Rennes en début de mercato et qui n’a toujours pas été remplacé numériquement.