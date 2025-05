Truffert à l’OM, Longoria devra faire des miracles

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Peu emballé par les performances de Quentin Merlin, l’Olympique de Marseille ne le retiendra pas cet été. Le club phocéen prépare déjà sa succession en pensant notamment au Rennais Adrien Truffert. Mais la présence d’écuries anglaises complique sérieusement la tâche des dirigeants marseillais.

Pour l’Olympique de Marseille, l’objectif ne sera pas seulement de combler les trous dans l’effectif de Roberto De Zerbi. Le vice-champion de France a pour ambition d’améliorer la compétitivité de son groupe avant son retour en Ligue des Champions. Connaissant l’intransigeance de la direction, certains joueurs décevants ou jugés insuffisants pour disputer la C1 seront invités à partir. Dans cette catégorie apparaît notamment le nom de Quentin Merlin qui n’a pas donné satisfaction à l’entraîneur italien.

Le latéral gauche ne semble pas pressé de faire ses valises. Il n’empêche que ses dirigeants préparent déjà sa succession. On sait que l’Olympique de Marseille s’intéresse toujours au Rennais Adrien Truffert. L’international français (1 sélection) représente une occasion à saisir. A un an de la fin de son contrat, le latéral gauche de 23 ans veut quitter les Rouge et Noir malgré le forcing de son entraîneur Habib Beye pour le garder. « Il est la priorité ultime pour que le club et le coach que je suis, annonçait le technicien en fin de saison. Je passe mon temps à lui parler, à lui faire des sourires, à lui dire qu'il correspond parfaitement à l'identité du Stade Rennais. »

Les Anglais adorent Truffert

Insuffisant pour convaincre Adrien Truffert qui ne manque pas d’opportunités pour son avenir. Car malheureusement pour l’Olympique de Marseille, sa cible a également la cote en Angleterre. Le Daily Mirror affirme que Bournemouth, Nottingham Forest et Crystal Palace sont tous sur le coup. Quand on connaît le prestige et les salaires offerts par la Premier League, ces pistes ne laisseront pas le Rennais insensible. L’avantage pour les Marseillais, c’est que leurs concurrents anglais n’ont pas le même argument européen à présenter.