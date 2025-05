Trophées UNFP ‍: L’OM récompensé grâce à Amine Gouiri

Auteur d’une deuxième partie de saison de grande qualité sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri vient d’être récompensé lors des Trophées UNFP ce dimanche soir. En effet, l’attaquant transféré de Rennes à Marseille durant le dernier mercato d’hiver a reçu le trophée de plus beau but de la saison en Ligue 1. Tout cela grâce à son magnifique retourné acrobatique contre Brest en avril dernier.

Un but venu d'ailleurs 👽

Amine Gouiri remporte le Trophée du plus beau but Just Fontaine 🏆

Félicitations 👏#TropheesUNFP pic.twitter.com/qwCe1Vrciz