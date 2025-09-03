Trop gourmand, Ceballos a dégoûté l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Annoncé proche d’une signature à l’Olympique de Marseille en fin de mercato, Dani Ceballos est finalement resté au Real Madrid. La presse espagnole affirme que le milieu de terrain a revu ses exigences financières à la hausse. Une demande inacceptable pour le club phocéen.

C’est l’un des grands regrets du mercato de l’Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, Dani Ceballos était annoncé tout proche. Sa signature aurait représenté un gros coup tant sa finesse technique colle parfaitement à la philosophie de jeu du coach Roberto De Zerbi. Sauf que le milieu du Real Madrid aurait demandé un temps de réflexion qui a refroidi les dirigeants marseillais. C’est du moins la version qui a filtré.

De son côté, le média espagnol Defensa Central ne raconte pas la même histoire. Nos confrères indiquent que l’opération a finalement capoté lorsque le Merengue a réclamé des commission supplémentaires. Ses prétentions financières revues à la hausse auraient incité l’Olympique de Marseille à fermer le dossier. Quoi qu’il en soit, l’Espagnol n’était visiblement pas déterminé à rejoindre le pensionnaire du Vélodrome. Lui qui aurait pourtant augmenté son temps de jeu dans la cité phocéenne. A ce sujet, son coéquipier Dani Carvajal expliquait récemment que le milieu de terrain avait été rassuré par l’entraîneur madrilène Xabi Alonso.

La version de Carvajal

« J'ai énormément confiance en Dani Ceballos, c'est plus une question pour lui mais il semblait qu'il allait aller à Marseille. L'affaire est tombée à l'eau parce que l'entraîneur lui a parlé et lui a dit de rester, qu’il comptait sur lui, que la saison est très longue, qu’il y a beaucoup de matchs… Dani nous apporte quelque chose de différent, il aime avoir le ballon, il amène du calme et il ne perd pas le ballon. Il nous offre une option différente au milieu de terrain, et l'entraîneur sait qu'il est unique dans ce sens », expliquait le latéral droit du Real Madrid.